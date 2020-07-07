Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЯпонский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
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Юсукэ Оцубо, бывший сотрудник японского посольства, занимавшийся анализом экономики России, отметил неожиданную устойчивость
 Москвы к глобальному кризису.
ФАНвчера в 14:22

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Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

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Финансист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии

Российская газета01:08

JB Press (Япония): несмотря на пандемию коронавируса и падение цен на нефть, российская экономика проявляет неожиданную устойчивость (JB Press)

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В Японии оценили устойчивость экономики России в кризис

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Японский финансист оценил устойчивость российской экономики при пандемии

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В Японии нашли объяснение стабильности российской экономики

Известиявчера в 23:18
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 95 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 7 июля выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:12
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Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
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Экономика

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

В июле некоторые пенсионеры получат выплату в 12 700 рублей.
МордовМедиа вчера в 11:51
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Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
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Общество

Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области

В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
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Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
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Политика

Кировская область намерена присоединиться к проекту по электронному голосованию

Кировская область рассчитывает присоединиться к пилотному проекту по электронному голосованию в сентябре 2020 года.
Первоисточник 05 июля в 10:00
Общество

Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл

Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Коммерсантъ вчера в 18:06
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru 05 июля в 09:13
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Общество

В Самарской области могут ужесточить ограничения из-за коронавируса

Напомним, в Самарской области был снят режим самоизоляции.
СОВА 01:42
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Общество

В ХМАО за сутки зафиксировали 283 новых случая коронавируса

Треть заболевших приходится на Сургут и столицу округа За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 283 новых заболевших COVID-19.
Правда УрФО 02:59
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Армия и оружие

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
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Киберспорт

12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
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Общество

Меры профилактики коронавируса в Алтайском крае могут ужесточить

Напомним, что с начала июля Алтайский край ставит рекорды по ежесуточному приросту заболевших.
АМИТЕЛ 02:26
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Общество

Онищенко исключил проникновение бубонной чумы в Россию

Риск завоза бубонной чумы в Россию сводится к нулю, поскольку очаги заболевания расположены далеко, а границы из-за КОВИД-19 все еще закрыты.
Evo-rus.com 01:54
27
Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
CT news вчера в 10:58
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
81
Общество

2066 пациентов вылечили от коронавируса в Москве за сутки

РИАМО 02:16
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Экономика

Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

Зачем ЗТЗ решила купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северного потока-2" и "Силы Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал снижать заказы на поставку труб.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
23
Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Новые автомобили 02:15
27
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 05 июля в 04:00
11
Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО

Газета.Ru вчера в 06:16
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