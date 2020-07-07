с чего всё началось

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС. 2

Здоровье Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent. 80

Здоровье У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 663

Политика Кировская область намерена присоединиться к проекту по электронному голосованию Кировская область рассчитывает присоединиться к пилотному проекту по электронному голосованию в сентябре 2020 года.

Общество Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. 6

Общество В ХМАО за сутки зафиксировали 283 новых случая коронавируса Треть заболевших приходится на Сургут и столицу округа За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 283 новых заболевших COVID-19. 258

Армия и оружие Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва». 531

Киберспорт 12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК. 2

Общество Меры профилактики коронавируса в Алтайском крае могут ужесточить Напомним, что с начала июля Алтайский край ставит рекорды по ежесуточному приросту заболевших.

Общество Онищенко исключил проникновение бубонной чумы в Россию Риск завоза бубонной чумы в Россию сводится к нулю, поскольку очаги заболевания расположены далеко, а границы из-за КОВИД-19 все еще закрыты. 27

Экономика Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ Зачем ЗТЗ решила купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северного потока-2" и "Силы Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал снижать заказы на поставку труб.