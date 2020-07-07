Коронавирус
RT на русскомЯпонский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
Читать в источнике
Оценить412
с чего всё началось
Юсукэ Оцубо, бывший сотрудник японского посольства, занимавшийся анализом экономики России, отметил неожиданную устойчивость Москвы к глобальному кризису.ФАНвчера в 14:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 02:01, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
Космос
Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
Live24 вчера в 08:58
Общество
Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл
Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Коммерсантъ вчера в 18:06
Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru 05 июля в 11:26
Политика
Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России
Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Daily Storm вчера в 07:54
Политика
В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
ТАСС 01:09
Шоу-бизнес
Елена Малышева станет бабушкой в третий раз
Телеведущая, врач Елена Малышева сообщила, что этим летом у ее старшего сына родится дочка.
ТВ Центр вчера в 07:03
Армия и оружие
Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
Деловое.ТВ 05 июля в 12:25
Политика
США потратят $350 тыс. на продвижение американской культуры в России
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:45 — REGNUM Жителей России ознакомят с историей, культурой и политикой США в рамках проектов, на которые американский Госдепартамент намерен выделить до $350 тыс.
REGNUM 01:45
Здоровье
Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом
В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Общество
США выдворят из страны обучающихся онлайн иностранных студентов
Служба иммиграционного контроля США (ICE) предупредила, что иностранные студенты должны будут выехать из Соединённых Штатов, если осенью их занятия будут проходить в онлайн-режиме в связи с пандемией.
News.ru вчера в 23:25
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Первой причиной специалисты называют количество инноваций и технологий в силовых агрегатах.
Evo-rus.com 01:15
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Армия и оружие
В России оценили «уничтожители» Крымского моста
Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях.
Lenta.ru 00:51
Футбол
Рангник будет совмещать несколько должностей в «Милане»
62-летний немецкий специалист Ральф Рангник будет совмещать несколько должностей в «Милане».
Евро-футбол.ру вчера в 15:34
Общество
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
RT на русском вчера в 18:57
Общество
Россияне разочаровались в отдыхе на отечественных курортах
Российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости.
Lenta.ru вчера в 06:00
Общество
Онищенко исключил проникновение бубонной чумы в Россию
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко во время интервью для «Вечерней Москвы» оценил степень риска заражения бубонной чумой в России.
Live24 01:09
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек
В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия вчера в 03:31
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Происшествия
В Атланте протестующие против расизма убили чернокожую девочку
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Общество
ЦБ предложил расширить границы стоимости полисов ОСАГО на 10%
В ЦБ считают, что расширение тарифного коридора не приведет к росту цен на полисы ОСАГО и массовому пересмотру стоимости страховок ближе к верхней границе коридора.
Ведомости вчера в 17:52
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском вчера в 09:46
Экономика
«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС вчера в 13:30
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров
Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.
Piter.tv вчера в 07:25