с чего всё началось

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС. 1

Общество Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Автоспорт Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии. 5

Политика Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 391

Политика В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом. 8

Здоровье Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2. 4

Общество США выдворят из страны обучающихся онлайн иностранных студентов Служба иммиграционного контроля США (ICE) предупредила, что иностранные студенты должны будут выехать из Соединённых Штатов, если осенью их занятия будут проходить в онлайн-режиме в связи с пандемией. 5

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 814

Армия и оружие В России оценили «уничтожители» Крымского моста Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях. 6

Футбол Рангник будет совмещать несколько должностей в «Милане» 62-летний немецкий специалист Ральф Рангник будет совмещать несколько должностей в «Милане».

Общество Онищенко исключил проникновение бубонной чумы в Россию Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко во время интервью для «Вечерней Москвы» оценил степень риска заражения бубонной чумой в России. 25

Политика Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского» Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина». 219

Происшествия В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. 16

Общество ЦБ предложил расширить границы стоимости полисов ОСАГО на 10% В ЦБ считают, что расширение тарифного коридора не приведет к росту цен на полисы ОСАГО и массовому пересмотру стоимости страховок ближе к верхней границе коридора. 222

Общество Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения «В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram. 123