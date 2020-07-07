Коронавирус
RT на русскомЯпонский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
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с чего всё началось
Юсукэ Оцубо, бывший сотрудник японского посольства, занимавшийся анализом экономики России, отметил неожиданную устойчивость Москвы к глобальному кризису.ФАНвчера в 14:22
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Общество
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Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
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