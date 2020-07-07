с чего всё началось

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 703

Футбол Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).

Футбол Роналду оценил новую фотографию Джорджины Родригес Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил новую фотографию своей невесты Джорджины Родригес.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.

Гаджеты Первые фото Samsung Galaxy Watch 3 со всех сторон Тайваньское государственное агентство NCC (National Communication Commission) сертифицировал умные часы Samsung Galaxy Watch 3, а также опубликовало фотографии гаджета и его зарядного устройства.

Киберспорт 12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК. 2

Здоровье Чем опасна худоба и как толстеть правильно? Отвечают врачи Чем опасен недостаток веса Самое очевидное в излишней худобе — недостаток питательных веществ, за которым тянется целая вереница возможных последствий, вплоть до летального исхода.

Общество Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Политика Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство Ранее сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас внесли в Госдуму проект, согласно которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем РФ в международной организации не может быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. 1

Общество Эксперты увидели смену связанных с коронавирусом страхов россиян Если в апрельском рейтинге основная фобия была связана с боязнью заболеть и столкнуться с проблемами в связи с изоляцией, то по итогам второго квартала главными опасениями россиян стали возможная потеря работы и дохода из-за кризиса, угроза второй волны коронавируса, возвращение цифровых пропусков, штрафы за нарушение карантинных мер, срыв отпусков из-за закрытия границ. 2

Здоровье Число заболевших коронавирусом превысило две тысячи человек в Хакасии По оперативным данным за последние сутки в Хакасии диагноз Covid-19 подтвержден 26 жителям республики: 14 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 3 — с признаками пневмонии. 160