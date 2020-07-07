с чего всё началось

Японский экономист Юсукэ Оцубо заявил, что российская экономика проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, передает RT. Эксперт считает, что экономические издержки и резкое падение мировых цен на нефть не нанесли сильного удара на Россию.

Общество СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ». 89

Общество Адвокат Сафронова не исключил допроса Рогозина по делу о госизмене По делу Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2,3K

Общество Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.

Происшествия В Луганской области к тушению лесных пожаров привлекли авиацию Авиацию привлекли к тушению лесных пожаров в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Экономика В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group. 15

Авто Ford анонсировал все три версии нового Bronco Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки. 4

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 998