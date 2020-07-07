Коронавирус
Москва 24Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Японский экономист Юсукэ Оцубо заявил, что российская экономика проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, передает RT. Эксперт считает, что экономические издержки и резкое падение мировых цен на нефть не нанесли сильного удара на Россию.
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с чего всё началось
По словам эксперта, экономические издержки из-за карантина и резкое падение мировых цен на нефть не нанесли России удара такой мощи, какой можно было ожидать.RT на русскомвчера в 01:10
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Политика
В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
Общество
СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ
Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
Общество
Адвокат Сафронова не исключил допроса Рогозина по делу о госизмене
По делу Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Накануне.Ru 03:22
Общество
Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
Газета.Ru вчера в 11:51
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости 06 июля в 15:28
Авто
У Lada Vesta появятся 14 специальных версий
Популярный российский автомобиль Лада Веста начинает делать упор на коммерческих потребителей.
Лезги газет 01:20
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Армия и оружие
Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Напомним, ранее командующий украинским флотом, контр-адмирал Алексей Неижпапа сделал заявление, в котором предупредил о том, что страна готовит военные действия против России для того, чтобы забрать Крым.
ФАН вчера в 20:28
Происшествия
СМИ: Сын известного банкира погиб после ДТП с пешеходом в Москве
Вечерняя Москва вчера в 13:07
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Политика
СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»
Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», говорится в заявлении СБУ от 7 июля.
Известия 00:01
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Армия и оружие
Эксперт объяснил, как Киев провоцирует Россию на войну с Украиной
Киев убеждает украинцев в неизбежности войны с Россией и постоянно провоцирует Москву на начало конфликта.
ФАН 03:26
Происшествия
В Луганской области к тушению лесных пожаров привлекли авиацию
Авиацию привлекли к тушению лесных пожаров в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Экономика
В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки
В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Авто
Ford анонсировал все три версии нового Bronco
Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки.
Letnews.ru 06 июля в 10:31
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости 06 июля в 08:25
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Экономика
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Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Космос
Netflix выпустила тизер фантастического сериала о путешествии на Марс
ИА Красная Весна 02:34
Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
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27 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 1,4 %. Всего в регионе выявлено 1944 случая COVID-2019.
Телепорт 03:56
Общество
Курьерам Delivery Club в Москве начали выплачивать зарплату
Курьеры логистического партнера Delivery Club начали получать долги по заработной плате, за вторник и среду они будут полностью погашены, говорится в сообщении пресс-службы Delivery Club.
РИАМО вчера в 10:54