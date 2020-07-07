с чего всё началось

Экономист Юсукэ Оцубо заявил для японского издания JB Press, что российская экономика, которая за последние пять лет прошла испытания санкциями, оказалась лучше других подготовленной к ограничениям из-за пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Борис Корчевников опубликовал селфи из роддома В своем блоге Корчевников поделился занимательным селфи, где позирует у кабинета, на двери которого красуется табличка - "выписная". 26

Футбол Медведев: Никого не удовлетворяет количество воспитанников в составе «Зенита» «За последнее десятилетие работа в плане появления в основном составе воспитанников «Зенита» не удовлетворяет никого», — заявил гендиректор, подчеркнув, что и владельцам клуба не нравится ситуация, ни болельщикам.

Энергетика Минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране в 2020 году По сравнению с оценкой июня прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года вырос на 70 тыс. баррелей в сутки, до 11,63 млн, а на 2021 год — на 170 тыс. баррелей, до 11,01 млн баррелей в день. 2

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2,3K

Общество Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США. 32

Общество Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации. 161

Здоровье О выплатах медикам в «красной зоне», открытии садиков и выдаче дипломов. Куйвашев ответил на вопросы жителей Фельдшера неотложной помощи работают в красной зоне, принимают всех больных с признаками ОРВИ, в апреле были больные с АТП, на которых предписание Минздрава не распространяется (взять мазки работники не имеют права), позже зафиксирована вспышка и у этих больных, был выявлен COVID-19.

Игры Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея Ремейк оригинальной Mafia должен был выйти 28 августа, однако разработчики перенесли дату релиза на 25 сентября. 7

Наука Был рассчитан оптимальный объем кислорода для лучшей работы мозга Ученые из института Людвига Максимилиана в Мюнхене рассчитали оптимальный объем кислорода, при котором головной мозг человека будет лучше работать. 15

Кино «Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications. 38

Общество Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости". 235

Политика Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 434

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,8K

Космос На американском сегменте МКС отказал блок электропитания Блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции, его планируется заменить на новый с помощью манипулятора, сообщило НАСА.

Общество В Италии врачи разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами Врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус») завершили разделение двухлетних сиамских близнецов, родившихся со сросшимися черепами, сообщает РИА Новости.

Общество ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци. 5