Коронавирус
ГородовойЯпонский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Экономист Юсукэ Оцубо заявил для японского издания JB Press, что российская экономика, которая за последние пять лет прошла испытания санкциями, оказалась лучше других подготовленной к ограничениям из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
По словам эксперта, экономические издержки из-за карантина и резкое падение мировых цен на нефть не нанесли России удара такой мощи, какой можно было ожидать.RT на русском01:10
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Шоу-бизнес
Борис Корчевников опубликовал селфи из роддома
В своем блоге Корчевников поделился занимательным селфи, где позирует у кабинета, на двери которого красуется табличка - "выписная".
Paparazzi.ru вчера в 03:14
Футбол
Медведев: Никого не удовлетворяет количество воспитанников в составе «Зенита»
«За последнее десятилетие работа в плане появления в основном составе воспитанников «Зенита» не удовлетворяет никого», — заявил гендиректор, подчеркнув, что и владельцам клуба не нравится ситуация, ни болельщикам.
Нева Спорт 13:26
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Чешский концерн Skoda презентовал бензиновую и дизельную версии новой Skoda Octavia RS.
Новые автомобили вчера в 09:59
Энергетика
Минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране в 2020 году
По сравнению с оценкой июня прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года вырос на 70 тыс. баррелей в сутки, до 11,63 млн, а на 2021 год — на 170 тыс. баррелей, до 11,01 млн баррелей в день.
RT на русском 14:34
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Общество
Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам
Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости 15:46
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 12:48
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Армия и оружие
В России дальность поражения ЭМИ-пушек увеличили до 10 км
Дни24 05 июля в 00:55
Здоровье
О выплатах медикам в «красной зоне», открытии садиков и выдаче дипломов. Куйвашев ответил на вопросы жителей
Фельдшера неотложной помощи работают в красной зоне, принимают всех больных с признаками ОРВИ, в апреле были больные с АТП, на которых предписание Минздрава не распространяется (взять мазки работники не имеют права), позже зафиксирована вспышка и у этих больных, был выявлен COVID-19.
Уральский рабочий 09:32
Игры
Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея
Ремейк оригинальной Mafia должен был выйти 28 августа, однако разработчики перенесли дату релиза на 25 сентября.
CyberSport.ru 11:33
Наука
Был рассчитан оптимальный объем кислорода для лучшей работы мозга
Ученые из института Людвига Максимилиана в Мюнхене рассчитали оптимальный объем кислорода, при котором головной мозг человека будет лучше работать.
Live24 11:23
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
Общество
Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич
Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:07
Политика
Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 15:14
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Космос
На американском сегменте МКС отказал блок электропитания
Блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции, его планируется заменить на новый с помощью манипулятора, сообщило НАСА.
РИА Новости 12:45
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Культура
Съемки юбилейного сезона «Тайн следствия» стартовали в Петербурге
Накануне, в понедельник, 6 июля, в Петербурге стартовали съемки нового, юбилейного сезона детективного сериала "Тайны следствия".
Piter.tv 15:33
Общество
В Италии врачи разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами
Врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус») завершили разделение двухлетних сиамских близнецов, родившихся со сросшимися черепами, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:10
Общество
ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху
Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
РИА Новости 12:02
Политика
США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 16:45