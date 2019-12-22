Экономика

РБКРБКЯпонский оператор игровых зон Round One откроется в России

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В пресс-службе «Киевской площади» пояснили, что Round One Corporation откроет развлекательный комплекс самостоятельно. РБК направил запрос в Round One Corporation. Корпорация Round One управляет сотней спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США.
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Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

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ТРЦ «Европейский» в Москве планирует обновление с привлечением японской компании

ТАСС16:17

Нисанов и Илиев откроют первый в России японский центр развлечений Round One

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