Общество

РБКРБКЯпонский оператор игровых зон Round One откроется в России

В пресс-службе «Киевской площади» уточняют, что площадь развлекательного центра и дата его открытия пока не определены. Это первый проект Round One в России, напоминает директор по ретейлу компании CBRE Марина Малахатько.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Нисанов и Илиев откроют первый в России японский центр развлечений Round One

Ведомостивчера в 15:58

Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

РБКвчера в 16:01

«Короли недвижимости» откроют в Москве японский центр развлечений

Forbes02:13

Японская сеть развлекательных центров Round One приходит в Россию

Моллы.Ru00:49

Японский оператор игровых зон Round One выходит на российский рынок

ПРАЙМ00:33

Японский «Round One» выходит на российский рынок

ГЛАС.RU01:05

Японский оператор игровых зон открывает свой бизнес в России

Бизнес-новости в Кировевчера в 23:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат

Neva.Today вчера в 23:40
Происшествия

В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек

В результате пострадал 51 человек, у 11 серьезные травмы.
РБК вчера в 22:44
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

"Алмаз–Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
РИА Новости 02:22
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Политика

В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»

В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Комсомольская правда вчера в 18:48
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Космос

Корабль «Орел» оказался способен на три полета к Луне вместо десяти

Аргументы и Факты 20 декабря в 21:11
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Российская газета вчера в 18:27
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери

В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
iReactor вчера в 21:37
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ 20 декабря в 03:39
Общество

Книгоиздатели грозят навечно заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube в России могут быть заблокированы навечно, если они не будут удалять пиратский контент.
BFM.ru 02:52
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Здоровье

Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год

Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
REGNUM вчера в 23:38
Политика

В МИД Украины заявили о согласовании части списков для обмена пленными

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать для того, чтобы забрать всех пленных.
RT на русском 02:55
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Футбол

Погиб в ДТП 23-летний чемпион Эквадора

Напомним, что на момент смерти футболисту было 23 года. В 2018 году вместе с клубом он стал обладателем титула чемпиона Эквадора.
Газета.Ru 02:50
Футбол

Роналду снял серебряную медаль на награждении Суперкубка Италии

Бомбардир.ру вчера в 17:36
Футбол

«Людей обманули. Нагло и цинично»: Экс-игрок сборной Украины - о конфликте в Донбассе

По словам футболиста, есть у него и знакомые, которые пострадали физически. По его мнению, людей просто обманули.
Царьград 00:31
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Энергетика

Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза».
Мой Брянск 21 декабря в 12:26
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

Афиша Daily 02:10
Политика

МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны

«С тревогой и недоумением воспринимаем высказывания представителей властей РФ, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в документе.
Политика Сегодня вчера в 02:25
Общество

В следующем году отменят роуминг между Россией и Белоруссией

В соответствии с финальной версией дорожной карты интеграции России и Белоруссии, плата за все входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве будет отменена не позднее сентября следующего года, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Политика Сегодня вчера в 08:59
Политика

Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
РБК вчера в 08:56
Общество

Названа средняя стоимость новогоднего стола для россиян

Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Об этом сообщает "Российская газета".
Life.ru 21 декабря в 06:10
Политика

Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
ТАСС 01:37
Технологии

Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году

REGNUM вчера в 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное