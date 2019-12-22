Общество
РБКЯпонский оператор игровых зон Round One откроется в России
В пресс-службе «Киевской площади» уточняют, что площадь развлекательного центра и дата его открытия пока не определены. Это первый проект Round One в России, напоминает директор по ретейлу компании CBRE Марина Малахатько.
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Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат
Происшествия
В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек
В результате пострадал 51 человек, у 11 серьезные травмы.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Армия и оружие
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
"Алмаз–Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Политика
В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»
В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Космос
Корабль «Орел» оказался способен на три полета к Луне вместо десяти
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Шоу-бизнес
Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери
В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Общество
Книгоиздатели грозят навечно заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube в России могут быть заблокированы навечно, если они не будут удалять пиратский контент.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Здоровье
Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год
Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
Политика
В МИД Украины заявили о согласовании части списков для обмена пленными
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать для того, чтобы забрать всех пленных.
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Футбол
Погиб в ДТП 23-летний чемпион Эквадора
Напомним, что на момент смерти футболисту было 23 года. В 2018 году вместе с клубом он стал обладателем титула чемпиона Эквадора.
Футбол
Роналду снял серебряную медаль на награждении Суперкубка Италии
Футбол
«Людей обманули. Нагло и цинично»: Экс-игрок сборной Украины - о конфликте в Донбассе
По словам футболиста, есть у него и знакомые, которые пострадали физически. По его мнению, людей просто обманули.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Энергетика
Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза».
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Политика
МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны
«С тревогой и недоумением воспринимаем высказывания представителей властей РФ, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в документе.
Общество
В следующем году отменят роуминг между Россией и Белоруссией
В соответствии с финальной версией дорожной карты интеграции России и Белоруссии, плата за все входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве будет отменена не позднее сентября следующего года, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Политика
Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции
Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Общество
Названа средняя стоимость новогоднего стола для россиян
Росстат подсчитал, что в среднем новогодний стол обойдётся россиянам в 6430,78 рубля. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
Технологии