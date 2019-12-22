Общество
РБКЯпонский оператор игровых зон Round One откроется в России
В пресс-службе «Киевской площади» уточняют, что площадь развлекательного центра и дата его открытия пока не определены. Это первый проект Round One в России, напоминает директор по ретейлу компании CBRE Марина Малахатько.
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Политика
Аксёнов поблагодарил Путина и строителей за Крымский мост
Энергетика
Москва и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет
Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, передает ТАСС.
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Политика
В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин дал старт движению поездов по железнодорожной части Крымского моста.
Политика
Названа дата послания Путина к Федеральному собранию
Президент Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Общество
Синоптики назвали причину аномальной погоды в России
Причиной аномально теплой зимы в России стало мощное вторжение атлантического воздуха, сообщили "Метеовести".
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Кино
«КиноПоиск» назвал самые популярные фильмы 2019 года
Армия и оружие
Дамаск сообщил об американском ударе по нефтяным объектам в Сирии
США при помощи беспилотников четыре дня назад атаковали нефтеперерабатывающие объекты в городе Хомс, заявил в понедельник глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
По словам первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, если в 2018 году таможенными органами было оформлено около 42 тыс. чеков, то в этом году за 11 месяцев число чеков выросло на 35%.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали до максимума с 2006 года
Стоимость обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» выросла почти на 3,6% к открытию при отсутствии корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Общество
Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Футбол
Анчелотти оценил слухи о трансфере Ибрагимовича в «Эвертон»
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался по поводу слухов о возможном трансфере форварда клуба Высшей футбольной лиги США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Sky Sports.
Технологии
Более трети россиян признались, что обходят блокировки в интернете
Более трети россиян обходят блокировки сайтов в интернете, еще почти половина никогда этого не делала, говорится в результатах проведенного компанией Mediascope по заказу Минкомсвязи России первого общероссийского исследования о структуре медиапотребления жителей страны.
Экономика
WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков
Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.
Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет
К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей.
Культура
Министр Ольга Васильева в прямом эфире ответит на вопросы РБК
Более 1800 вопросов к Ольге Васильевой поступило за неделю в редакцию РБК.
Политика
Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Финансы
Сбербанк наблюдает сильное падение спроса на валютные вклады
Спрос на вклады в иностранной валюте в России сильно упал, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24" .
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Технологии
Известия: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии
Россияне получили возможность открыть счет через смартфон в банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС).
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Транспорт
Собянин открыл в новой Москве дорогу
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.