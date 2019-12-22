Общество
РБКЯпонский оператор игровых зон Round One откроется в России
В пресс-службе «Киевской площади» уточняют, что площадь развлекательного центра и дата его открытия пока не определены. Это первый проект Round One в России, напоминает директор по ретейлу компании CBRE Марина Малахатько.
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Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Политика
Грудинин вошел в состав совета депутатов Ленинского округа Подмосковья
Московская областная избирательная комиссия подвела итоги состоявшихся в минувшее воскресенье выборов в совет депутатов Ленинского округа Подмосковья.
Гаджеты
В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими гранями
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции США против Nord Stream 2
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Космос
Солнце выплескивает высокоэнергетические частицы: их обнаружил спутник, он находится возле светила
Транспорт
По Крымскому мосту отправится первый поезд
Первый поезд отправится с полуострова в Северную столицу.
Происшествия
В Петербурге с утра поступили угрозы о минировании судов и садиков
В Петербурге с 9 утра начали эвакуировать людей из районных судов, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Энергетика
Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается
Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
Футбол
«Монако» разгромил «Лилль», Головин отыграл весь матч
«Монако» уверенно обыграл «Лилль» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Футбол
Форвард «Фиорентины» Абреу не перейдет в ЦСКА
Нападающий «Фиорентины» Педро Абреу не станет игроком ЦСКА.
Происшествия
В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки
В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Общество
Малышева показала свою квартиру в Лондоне
Футбол
Райан Гиггз: «Бэйл сможет справиться с критикой в свой адрес»
Главный тренер сборной Уэльса и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал критику в адрес валлийца Гарета Бэйла со стороны мадридского «Реала».
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Происшествия
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Североуральский городской суд оправдал местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство после того, как он выкинул младенца из окна, прокуратура обжаловала это решение, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Энергетика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры ранили ножом в магазине в Москве
Инцидент произошёл в магазине на севере города.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.