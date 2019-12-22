Общество

РБКРБКЯпонский оператор игровых зон Round One откроется в России

В пресс-службе «Киевской площади» уточняют, что площадь развлекательного центра и дата его открытия пока не определены. Это первый проект Round One в России, напоминает директор по ретейлу компании CBRE Марина Малахатько.
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