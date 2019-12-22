Экономика
РБКЯпонский оператор игровых зон Round One откроется в России
В пресс-службе «Киевской площади» пояснили, что Round One Corporation откроет развлекательный комплекс самостоятельно. РБК направил запрос в Round One Corporation. Корпорация Round One управляет сотней спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США.
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Армия и оружие
На Украине осуждена дезертировавшая из ДНР ополченка-предательница
На Украине Павлоградский горсуд 16 декабря вынес приговор бывшей военнослужащей Народной милиции ДНР Светлану Дрюк, которая дезертировала на Украину.
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Авто
Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Политика
Путин откроет движение по Крымскому мосту
Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Здоровье
Онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи
Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Происшествия
Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Общество
Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова показала фото взрослого сына от футболиста
Супруга Стаса Михайлова поделилась снимком с красавцем-сыном, рождённым в браке с известным футболистом Андреем Канчельскисом.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
Торговый центр в Биробиджане эвакуировали из-за задымления
Торговый центр в Биробиджане эвакуировали из-за задымления.
Музыка
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин снялся в музыкальном клипе
В аннотации сказано, что песня «Сильный Алтай», которая легла в основу клипа, была негласным гимном одноименной предвыборной кампании Олега Хорохордина на пост главы Республики Алтай.
Политика
Кобзев объявит о кадровых решениях уже сегодня
Сегодня, 23 декабря, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявит о кадровых изменениях в правительстве региона.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего меню
Росстат подчеркнул, что за год стоимость новогоднего меню выросла на 2,74%.
Шоу-бизнес
Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Шоу-бизнес
Водянова в трусах поздравила сына с днем рождения
37-летняя модель Наталья Водянова впервые стала мамой совсем в молодом возрасте. Тогда знаменитости едва исполнилось 19 лет.
Армия и оружие
Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш рассказал, что в России планируют создать стратегический бомбардировщик шестого поколения.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Армия и оружие
В Китае назвали преимущества истребителя J-20 над американским F-35
В военном разделе китайского ресурса Sina отмечается, что преимуществом J-20 над F-35 является и то, что самолёт не требует длительной подготовки к полёту в отличие от американского истребителя.
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.