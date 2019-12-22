Экономика

РБКРБКЯпонский оператор игровых зон Round One откроется в России

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В пресс-службе «Киевской площади» пояснили, что Round One Corporation откроет развлекательный комплекс самостоятельно. РБК направил запрос в Round One Corporation. Корпорация Round One управляет сотней спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США.
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Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

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В аннотации сказано, что песня «Сильный Алтай», которая легла в основу клипа, была негласным гимном одноименной предвыборной кампании Олега Хорохордина на пост главы Республики Алтай.
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Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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