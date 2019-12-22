В пресс-службе «Киевской площади» пояснили, что Round One Corporation откроет развлекательный комплекс самостоятельно. РБК направил запрос в Round One Corporation. Корпорация Round One управляет сотней спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США.

Политика Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.

Политика Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Боливия присоединилась к Группе Лимы Боливия присоединилась к Группе Лимы - организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле.

Политика Партия Порошенко потребует санкции против газовых поставок из России Фракция "Европейская солидарность" в парламенте потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, заявил бывший президент Украины и глава политсилы Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".

Политика В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

Музыка Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.

Экономика Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.

Футбол «Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси» Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".

Политика Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не согласилась со своими польскими коллегами относительно взглядов на Вторую мировую войну.

Кино Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.

Футбол Роналду снял серебряную медаль после поражения в матче за Суперкубок После поражения от «Лацио» в матче за Суперкубок Италии звёздный португалец снял серебряную медаль сразу после того, как во время награждения на него её надели.

Политика Пушков: Берлин не пойдет на контрмеры в ответ на санкции США Ранее американские сенаторы одобрили выделение 738 миллиардов долларов на военный бюджет, который включает меры по противодействию России в различных областях, включая санкции против "Северного потока-2" и помощь Украине.

Политика России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Единоборства Лебедев проиграл Мчуну решением судей В рамках вечера бокса в Красноярске Денис Лебедев уступил представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей.