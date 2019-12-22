Экономика
РБКЯпонский оператор игровых зон Round One откроется в России
В пресс-службе «Киевской площади» пояснили, что Round One Corporation откроет развлекательный комплекс самостоятельно. РБК направил запрос в Round One Corporation. Корпорация Round One управляет сотней спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США.
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Происшествия
Автобус с пассажирами перевернулся на Камчатке
Автобус, перевозивший 21 пассажира, перевернулся на Камчатке.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Боливия присоединилась к Группе Лимы
Боливия присоединилась к Группе Лимы - организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Политика
Партия Порошенко потребует санкции против газовых поставок из России
Фракция "Европейская солидарность" в парламенте потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, заявил бывший президент Украины и глава политсилы Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".
Политика
В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Финансы
Бонус уходит в небо: госбанки нарастили премии топ-менеджерам
В 2018 году ВТБ нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию, рассказали в банке.
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Армия и оружие
Россия создаст беспилотный стратегический бомбардировщик
Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения до 2040 года.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Экономика
Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК
Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.
Футбол
«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не согласилась со своими польскими коллегами относительно взглядов на Вторую мировую войну.
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны» в Примере
Футболисты "Реала" сыграли вничью с "Атлетиком" в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Кино
Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий
Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
Футбол
Роналду снял серебряную медаль после поражения в матче за Суперкубок
После поражения от «Лацио» в матче за Суперкубок Италии звёздный португалец снял серебряную медаль сразу после того, как во время награждения на него её надели.
Политика
Пушков: Берлин не пойдет на контрмеры в ответ на санкции США
Ранее американские сенаторы одобрили выделение 738 миллиардов долларов на военный бюджет, который включает меры по противодействию России в различных областях, включая санкции против "Северного потока-2" и помощь Украине.
Политика
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Единоборства
Кевин Ли предложил Махачеву провести бой в андеркарде у Хабиба
Американец предложил россиянину провести поединок в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну решением судей
В рамках вечера бокса в Красноярске Денис Лебедев уступил представителю ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей.
Политика
Германия заявила о попытках остановить санкции против «Северного потока-2»
Власти Германии до последнего предпринимали попытки остановит вступление в силу американских санкций против «Северного потока-2».
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».