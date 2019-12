В пресс-службе «Киевской площади» пояснили, что Round One Corporation откроет развлекательный комплекс самостоятельно. РБК направил запрос в Round One Corporation. Корпорация Round One управляет сотней спортивно-развлекательных центров в Японии и более 30 центрами в США.

Читать в источнике