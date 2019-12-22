Общество

ПРАЙМПРАЙМЯпонский оператор игровых зон Round One выходит на российский рынок

На российский рынок выходит японский оператор игровых зон Round One. Первый центр развлечений откроется в торговом центре "Европейский" в Москве, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров группы "Киевская площадь" (владеет "Европейским") Года Нисанова.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

РБКвчера в 16:01

Нисанов и Илиев откроют первый в России японский центр развлечений Round One

Ведомостивчера в 15:58

Японский оператор игровых зон Round One выходит на российский рынок

ПРАЙМ00:33

Японский «Round One» выходит на российский рынок

ГЛАС.RU01:05

Японский оператор игровых зон открывает свой бизнес в России

Бизнес-новости в Кировевчера в 23:10

Японская сеть развлекательных центров Round One приходит в Россию

Моллы.Ru00:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Транспорт

В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 пассажиров

РБК 01:24
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Газета.Ru вчера в 19:09
Единоборства

«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Спорт-Экспресс 21 декабря в 08:41
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой

Поклонники удивились тому, что Пугачева решила сняться в программе Ивлеевой, ведь ранее отказалась от участия в новогодних огоньках и, по слухам, даже решила не соглашаться на корпоративные мероприятия, так как хочет провести праздники с семьей.
StarHit.ru вчера в 02:00
Общество

В «Wikipedia» заблокировали страницу с упоминанием импичмента Трампа

Портал «gazeta.ru» рассказал, что пользователи Сети обнаружили блокировку страницы после того, как один из юзеров добавил информацию об импичмента президента США.
ГЛАС.RU вчера в 12:33
Общество

Мурманский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил, что подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы и рекомендовал руководителям предприятий и организаций последовать его примеру.
РИА Новости 00:39
Политика

Жесткие санкции США против «Северного потока-2» вступили в силу

Санкции США в отношении проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» официально вступили в силу.
Росбалт 21 декабря в 04:21
Культура

«Союзмультфильм» выложил в Youtube «Умку на елке»

Mockva.ru 00:49
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Общество

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
РБК вчера в 17:41
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Политика

Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
РБК вчера в 08:56
Происшествия

В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину

РБК 00:26
Интернет

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.
РБК 01:00
Здоровье

Допустимую дозу алкоголя на Новый год озвучили российские врачи

Российские врачи призывают отказаться от употребления крепких спиртных напитков в новогоднюю ночь, равно как и не злоупотреблять слабоалкогольными.
Южный Федеральный вчера в 22:43
Авто

Эксперты составили рейтинг машин, которые почти не теряют в цене

В лидерах седан Hyundai Solaris, машина сохраняет почти 90% своей первоначальной стоимости, а в премиум сегменте подобным может похвастаться только Volvo V40 Cross Country.
Комсомольская правда 00:12
Общество

На новый Sukhoi Superjet потратят миллиарды рублей

Lenta.ru 01:21
Общество

Совфед попросит Кабмин приостановить оборот снюсов

Российский сенатор заявил, что Совет Федерации попросит Кабинет министров приостановить оборот снюсов и других никотиносодержащих жевательных конфет.
Комсомольская правда 00:40
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия вчера в 17:41
Политика

Игорь Кобзев назвал новый состав правительства Иркутской области

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав правительства региона.
Телеинформ 01:10
Общество

Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Интерфакс вчера в 22:40
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
RT на русском 00:00
Экономика

В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Порядок индексации пенсий работающих пенсионеров разъяснил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Вести.Ru вчера в 01:49
Авто

Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Известия вчера в 22:34
Музыка

Валерий Сюткин оценил шутку Сергея Шнурова в адрес Полины Гагариной

Актуальные Новости 01:18
Экономика

2000% и больше: как подорожали российские акции за 10 лет

Ухудшение результатов в "Казаньоргсинтезе" связали с приходом на российский рынок иностранных конкурентов, общемировым падением цен и агрессивной ценовой политикой на европейском рынке производителей из США.
РБК вчера в 22:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное