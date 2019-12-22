Общество
ПРАЙМЯпонский оператор игровых зон Round One выходит на российский рынок
На российский рынок выходит японский оператор игровых зон Round One. Первый центр развлечений откроется в торговом центре "Европейский" в Москве, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров группы "Киевская площадь" (владеет "Европейским") Года Нисанова.
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Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой
Поклонники удивились тому, что Пугачева решила сняться в программе Ивлеевой, ведь ранее отказалась от участия в новогодних огоньках и, по слухам, даже решила не соглашаться на корпоративные мероприятия, так как хочет провести праздники с семьей.
Общество
В «Wikipedia» заблокировали страницу с упоминанием импичмента Трампа
Портал «gazeta.ru» рассказал, что пользователи Сети обнаружили блокировку страницы после того, как один из юзеров добавил информацию об импичмента президента США.
Общество
Мурманский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил, что подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы и рекомендовал руководителям предприятий и организаций последовать его примеру.
Политика
Жесткие санкции США против «Северного потока-2» вступили в силу
Санкции США в отношении проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» официально вступили в силу.
Культура
«Союзмультфильм» выложил в Youtube «Умку на елке»
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Общество
Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Политика
Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции
Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Интернет
«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов
С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.
Здоровье
Допустимую дозу алкоголя на Новый год озвучили российские врачи
Российские врачи призывают отказаться от употребления крепких спиртных напитков в новогоднюю ночь, равно как и не злоупотреблять слабоалкогольными.
Авто
Эксперты составили рейтинг машин, которые почти не теряют в цене
В лидерах седан Hyundai Solaris, машина сохраняет почти 90% своей первоначальной стоимости, а в премиум сегменте подобным может похвастаться только Volvo V40 Cross Country.
Общество
Совфед попросит Кабмин приостановить оборот снюсов
Российский сенатор заявил, что Совет Федерации попросит Кабинет министров приостановить оборот снюсов и других никотиносодержащих жевательных конфет.
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Политика
Игорь Кобзев назвал новый состав правительства Иркутской области
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав правительства региона.
Общество
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
Экономика
В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Порядок индексации пенсий работающих пенсионеров разъяснил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Авто
Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Музыка
Валерий Сюткин оценил шутку Сергея Шнурова в адрес Полины Гагариной
Экономика
2000% и больше: как подорожали российские акции за 10 лет
Ухудшение результатов в "Казаньоргсинтезе" связали с приходом на российский рынок иностранных конкурентов, общемировым падением цен и агрессивной ценовой политикой на европейском рынке производителей из США.