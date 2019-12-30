Армия и оружие
РИА НовостиЯпонский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире". В статье говорится, что МиГ-25 до сих пор является "номером один" в мире среди скоростных военных истребителей.
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Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Футбол
Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизма
В районе тридцатой минуты нападающий хозяев Марио Балотелли обратил внимание главного арбитра на то, что фанаты гостей оскорбляют его на почве расизма.
Политика
Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса
Здоровье
Полезные продукты помогут справиться с голодом
Общество
Эта дата будет самой сложной для Вас в 2020 году
Астрологи выделили даты в 2020 году, которые будут для знаков Зодиака чрезвычайно неудачными.
Здоровье
Утренние подъемы артериального давления — причины
Нормальное кровяное давление составляет 120/80 мм рт. ст. Показания между 120/80 мм рт.ст. и 139/89 мм рт. ст. указывают на то, что человек подвержен риску развития гипертонии, а показания выше 140/90 мм рт. ст. указывают на гипертонию.
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель отправилась отдыхать на Карибы с Гарри Стайлсом
Папарацци заметили британских поп-звезд Адель и Гарри Стайлса во время отдыха на острове Ангилья, расположенном в Карибском море, сообщает Daily Mail.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать на Петросяна
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Армия и оружие
Взрыв у посольства США раздался в Багдаде
Армия и оружие
На видео засняли мощнейший удар ВКС России по джихадистам в Сирии, разрушивший гору
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero еще не скоро станут гибридными
Компания Renault решила повременить с электрификацией трех моделей румынского суббренда Dacia - Logan, Sandero и Duster, сообщают СМИ со ссылкой на главу европейского офиса марки Филиппа Буро.
Происшествия
Сожитель вытолкнул охинку из окна пятого этажа
Сотрудники установили, что потерпевшая проживала в одной из квартир дома № 33 по улице Комсомольской с ранее судимым 29-летним сожителем.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Футбол
«ПСЖ» планирует расстаться с семью игроками
В летнее трансферное окно «ПСЖ» могут покинуть сразу семь футболистов, об этом информирует издание Sport.es.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Кино
Телесериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус»
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Происшествия
Беременная женщина погибла в аварии в Усольском районе
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею среди молодежи пройдет в России в 2023 году
Санкции WADA не повлияют на место проведения соревнований Новосибирск и Омск в 2023 году станут хозяевами молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Хоккей
Стали известны соперники россиян на молодежном ЧМ-2021 по хоккею
Молодежная сборная России по хоккею оказалась на мировом первенстве 2021 года в группе В. Как уточняет Международная федерация хоккея, соперниками россиян на групповом этапе станут национальные команды Швеции, США, Чехии и Австрии.
Авто
Что нужно знать в 2020 году каждому, у кого есть автомобиль
В 2020 году российских автомобилистов ждет множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера.
Происшествия
Во Владивостоке спасатели подняли десятки провалившихся под лед машин
Спасатели вытащили большую часть из 30 автомобилей, провалившихся в воскресенье под лед в акватории острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Приморскому краю.
Космос
SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Общество
В Японии на аукционе тунца продали за $1,8 млн
В минувшем году фирма заплатила за голубого тунца рекордные $3 млн. К слову, голубой тунец является вымирающим видом.