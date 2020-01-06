Армия и оружие
РИА НовостиЯпонский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире". В статье говорится, что МиГ-25 до сих пор является "номером один" в мире среди скоростных военных истребителей.
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Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
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США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
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Россиян ждет аномальное тепло на Рождество
Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье
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По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
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Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Общество
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Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
Политика
Климкин: Путин поделит Украину на Новороссию и Малороссию
План президента России Владимира Путина относительно Украины предполагает раздел страны на Новороссию и Малороссию с последующим включением первой в состав России.
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Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
Общество
Названы самые популярные породы кошек у москвичей в 2019 году
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На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Польский еженедельник "Политика" сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): "Путин украл будущее России".
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
Общество
Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд
Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Гаджеты
Названы 10 самых быстрых смартфонов по итогам 2019 года
Специалисты подвели итоги и назвали самые быстрые смартфоны по итогам 2019 года.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Игры
Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
Технологии
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
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Гаджеты
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Ранее сообщалось, что iPhone SE2 в США будет стоить 400 долларов.
Политика
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Гаджеты
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Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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Новым руководителем театра «Современник» стал почитатель Бандеры
Новым руководителем театра «Современник» после смерти Галины Волчек стал Виктор Рыжаков, ранее служивший худруком Центра им. Мейерхольда.
Хоккей
Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею
Политика
Зеленский с семьей улетел на отдых в Оман
По информации издания, Зеленский с семьей остановился в одном из самых дорогих отелей в Омане, где стоимость президентского люкса составляет четыре тысячи евро за ночь.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Культура