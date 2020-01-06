Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЯпонский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире". В статье говорится, что МиГ-25 до сих пор является "номером один" в мире среди скоростных военных истребителей.
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Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

Известиявчера в 23:08

Военный аналитик из Японии: истребитель МиГ-25 - самый быстрый в мире

Вести.Ru00:03

Японский военный аналитик оценил советский истребитель

URA.Ruвчера в 23:25

Военный аналитик из Японии признал советский МиГ-25 «королем скорости»

Телеканал 360°00:46

Японский военный аналитик назвал МиГ-25 «королем скорости»

РЕН ТВвчера в 22:47

«Король скорости»: в Японии рассказали, почему МиГ-25 до сих пор на высоте

ТК Звездавчера в 22:40

Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

РИА Новостивчера в 21:30
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В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

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РИА Новости вчера в 10:56
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Газета.Ru 01:03
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Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru вчера в 11:11
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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
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Климкин: Путин поделит Украину на Новороссию и Малороссию

План президента России Владимира Путина относительно Украины предполагает раздел страны на Новороссию и Малороссию с последующим включением первой в состав России.
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Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
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На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала

Польский еженедельник "Политика" сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): "Путин украл будущее России".
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Армия и оружие

Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США

В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
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Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
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Astera 04 января в 11:26
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Новая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

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У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США

Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
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Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

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Ранее сообщалось, что iPhone SE2 в США будет стоить 400 долларов.
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Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

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