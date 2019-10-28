Футбол

Матч ТВМатч ТВЯпонский вратарь дважды пропустил с центра поля за полторы минуты

В матче японской лиги J2 «Ямагата» — «Эхимэ» голкипер гостей дважды за полторы минуты пропустил с центра поля. Вратарь, пытаясь снискать славу Мануэля Нойера, далеко выходил из ворот.
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Игроки японского клуба забили два гола с центра поля за минуту

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Курьез в японском футболе: 2 гола за 2 минуты с центра поля (Видео)

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В Японии команда забила два гола со своей половины поля за 90 секунд. Видео

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Футболисты японского клуба дважды за полторы минуты забили со своей половины

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Японский вратарь дважды пропустил с центра поля за полторы минуты

Sportbox.RU01:45

Японский вратарь дважды пропустил с центра поля за полторы минуты

Матч ТВ01:45

В Японии команда забила два гола с центра поля за минуту. Видео

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Шнуров прокомментировал распад группы «Ленинград»

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
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В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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Решение об ужесточении валютного контроля призвано защитить валютные резервы страны в период перехода власти, однако это несет в себе риск резкого скачка курса доллара относительно аргентинского песо на черном рынке, предупреждают эксперты.
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Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов

Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
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Футбол

Рибери грозит длительная дисквалификация за нападение на судью

Франк был крайне недоволен решением засчитать победный гол соперника. Теперь Рибери может грозить длительная дисквалификация.
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Происшествия

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Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
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Телеканал 360° вчера в 10:10
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Крым поставил рекорд по числу туристов

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Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

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Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
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Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

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Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц

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МВД завело дело из-за интервью детей с геем на YouTube

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«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома»

Окружной суд Амстердама удовлетворил требования «Нафтогаза» и арестовал акции дочерней структуры «Газпрома» – South Stream Transport B.V.
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Палкин: никто не верил, что «Зенит» заплатил за Тимощука 25 млн. А так и есть

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Стюарды оштрафовали россиянина на десять секунд, из-за чего он опустился на 11-е место. Выиграл гонку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
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Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

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Бутина рассказала об извинениях ФБР и судьи перед ней

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что судья и прокурор извинились перед ней после судебного заседания.
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