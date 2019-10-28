Футбол
Матч ТВЯпонский вратарь дважды пропустил с центра поля за полторы минуты
В матче японской лиги J2 «Ямагата» — «Эхимэ» голкипер гостей дважды за полторы минуты пропустил с центра поля. Вратарь, пытаясь снискать славу Мануэля Нойера, далеко выходил из ворот.
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Музыка
Шнуров прокомментировал распад группы «Ленинград»
Sputnik Таджикистан 05:25
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
Газета.Ru 03:53
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Культура
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru 04:41
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Вести.Ru вчера в 18:44
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
ТАСС 04:59
Финансы
Аргентина ужесточила валютный контроль
Решение об ужесточении валютного контроля призвано защитить валютные резервы страны в период перехода власти, однако это несет в себе риск резкого скачка курса доллара относительно аргентинского песо на черном рынке, предупреждают эксперты.
Финмаркет 04:53
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
РБК 04:36
Футбол
Рибери грозит длительная дисквалификация за нападение на судью
Франк был крайне недоволен решением засчитать победный гол соперника. Теперь Рибери может грозить длительная дисквалификация.
Евро-футбол.ру 03:12
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
РИА Новости 02:45
Армия и оружие
Курды отошли от границы Сирии и Турции
Курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) окончательно отвели своих бойцов от границы Сирии и Турции.
Телеканал 360° вчера в 10:10
Путешествия
Крым поставил рекорд по числу туристов
RT на русском 05:24
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
RT на русском 04:43
Общество
Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц
Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
Экспресс газета 02:10
Общество
МВД завело дело из-за интервью детей с геем на YouTube
Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики YouTube-каналa Real Talk, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Взгляд.ру 04:29
Общество
Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате
Выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге, министр вспомнил пример сотрудника британской Ми-6 Кима Филби, который работал на советскую разведку.
Интерфакс 04:15
Общество
«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома»
Окружной суд Амстердама удовлетворил требования «Нафтогаза» и арестовал акции дочерней структуры «Газпрома» – South Stream Transport B.V.
Право.ру 25 октября в 10:35
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
ТАСС 04:08
Футбол
Палкин: никто не верил, что «Зенит» заплатил за Тимощука 25 млн. А так и есть
Согласно информации на портале Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Шахтёру» за Тимощука € 14,5 млн.
Чемпионат 03:41
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru 03:45
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Видео прыжка спортсменка выложила в Instagram.
Газета.Ru 00:25
Автоспорт
Квят устроил аварию и получил штраф в Мексике
Стюарды оштрафовали россиянина на десять секунд, из-за чего он опустился на 11-е место. Выиграл гонку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Pravda.Ru 03:59
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия вчера в 08:47
Общество
Бутина рассказала об извинениях ФБР и судьи перед ней
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что судья и прокурор извинились перед ней после судебного заседания.
Lenta.ru 01:08