Футбол
Матч ТВЯпонский вратарь дважды пропустил с центра поля за полторы минуты
В матче японской лиги J2 «Ямагата» — «Эхимэ» голкипер гостей дважды за полторы минуты пропустил с центра поля. Вратарь, пытаясь снискать славу Мануэля Нойера, далеко выходил из ворот.
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Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Общество
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара
В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Футбол
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.
Политика
США отказалиcь передать России летчика Ярошенко
США отказались передать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса
"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории", - приводят слова Трояна на странице министерства внутренних дел Украины в Facebook.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Предполагалось, что 108 Мп смартфон от Xiaomi будет официально представлен в Китае 24 октября, но было было принято решение анонсировать устройство на следующей неделе.
Политика
Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»
Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Технологии
Видеосервис Apple запустится без русской озвучки
В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Общество
В Тверской области устраняют последствия ночной стихии
На местах аварий задействованы специалисты «Россети Центр», ООО «Опора», ГУ МЧС России по Тверской области, переброшены дополнительные силы и средства других филиалов «Россети Центр».
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Авто
«Заряженный» Land Rover Defender получит 500-сильный мотор BMW
4,4-литровый двигатель с двумя турбинами во внедорожнике выдаст 500 лошадиных сил.
Энергетика
Названа минимально допустимая для России цена на нефть
Ставка равняется 50 процентам, однако плательщикам предоставляется льгота по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). также расходы на этот налог вычитаются из базы по НДД.
Единоборства
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Общество
Каждая третья российская семья с детьми не пользуется льготами
В России 35% многодетных семей не пользуются социальными льготами, предусмотренными для них законом.
Общество