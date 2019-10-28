В матче японской лиги J2 «Ямагата» — «Эхимэ» голкипер гостей дважды за полторы минуты пропустил с центра поля. Вратарь, пытаясь снискать славу Мануэля Нойера, далеко выходил из ворот.

Японский вратарь дважды пропустил с центра поля за полторы минуты

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