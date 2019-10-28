В матче японской лиги J2 «Ямагата» — «Эхимэ» голкипер гостей дважды за полторы минуты пропустил с центра поля. Вратарь, пытаясь снискать славу Мануэля Нойера, далеко выходил из ворот.

Спорт день за днем

Японский вратарь дважды пропустил с центра поля за полторы минуты

Спорт день за днем

Происшествия Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Общество Зять Ткачева участвует в переговорах о покупке туроператора «Интурист» По данным издания Forbes, интерес к компании проявили владелец турецкого туроператора Anex Tour Нешет Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства и экс-губернатора Кубани Александра Ткачева.

Политика Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.

Происшествия Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.

Фигурное катание Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.

Гаджеты Honor готовит новый бюджетный планшет Honor Tab 6 Китайский бренд Honor готовит новый бюджетный планшет Honor Tab 6. Об этом пишет ресурс iXBT.Новинка получит процессор Kirin 810, восьмидюймовый экран разрешением Full HD, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти.Honor Tab 6 будет доступен по цене примерно 165 долларов.

Общество Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян в ближайшее время.