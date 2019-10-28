Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЯпонский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту. В матче второго дивизиона Японии между клубами "Ямагата" и "Эхимэ" вратарь гостей допустил сразу две результативные ошибки с интервалом в одну минуту.
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В Японии команда забила два гола с центра поля за минуту. Видео

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Два гола со своей половины поля в одном матче! Такого вы еще не видели!

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Игроки японского клуба забили два гола с центра поля за минуту

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В Японии команда забила два гола со своей половины поля за 90 секунд. Видео

Sport24.ruвчера в 19:34
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