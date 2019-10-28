Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту. В матче второго дивизиона Японии между клубами "Ямагата" и "Эхимэ" вратарь гостей допустил сразу две результативные ошибки с интервалом в одну минуту.

Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Спорт день за днем

Происшествия Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.

Шоу-бизнес Актер Джеймс Макэвой тайно женился Шотландский актер Джеймс Макэвой, получивший широкую известность благодаря картинам "Люди Икс" и "Сплит", тайно женился на своей возлюбленной, с которой встречался около двух лет.

Общество Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.

Общество Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.

Политика Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами в Золотом Президент Украины Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами «Азова»* в населенном пункте Золотое.

Политика Германия поприветствовала решение об отсрочке Brexit Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение.

Происшествия Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.

Общество В Москве проведут эксперимент по созданию частных СИЗО "Раздвинуть стены или построить новый блок начальник СИЗО не в силах, при всем желании", — пояснил Волков, добавив, что поэтому необходимость создания частных тюрем не вызывает у практиков никаких сомнений.

Происшествия В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.

Экономика Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.

Общество Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Армия и оружие Военная делегация из России посетит Турцию Военная российская делегация приедет в Турцию, чтобы обсудить обстановку в Сирии.

Здоровье Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением 7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.

Политика Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.

Космос На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое В Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое на Донбассе, диалоги там высветили наличие проблем и то, от кого они исходят, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Кино В Москве начались съемки фильма Серебренникова «Петровы в гриппе» Главные роли в картине исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова. В Москве начались съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

Политика Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных "В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.