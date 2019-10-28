Футбол
РИА НовостиЯпонский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту. В матче второго дивизиона Японии между клубами "Ямагата" и "Эхимэ" вратарь гостей допустил сразу две результативные ошибки с интервалом в одну минуту.
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Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) оказать содействие в сохранении и развитии удэгейского языка.
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Toyota отзовет более 1,1 тысячи Land Cruiser Prado в России
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Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
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Три игрока «Арсенала» навестили Джаку после конфликта с болельщиками
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