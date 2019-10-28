Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту. В матче второго дивизиона Японии между клубами "Ямагата" и "Эхимэ" вратарь гостей допустил сразу две результативные ошибки с интервалом в одну минуту.

Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

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