Футбол
РИА НовостиЯпонский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту. В матче второго дивизиона Японии между клубами "Ямагата" и "Эхимэ" вратарь гостей допустил сразу две результативные ошибки с интервалом в одну минуту.
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