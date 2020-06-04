Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России. Пользователи соцсетей напомнили, что Россия не намерена отдавать Курилы кому бы то ни было.

Общество Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий». 43

Шоу-бизнес Джулия Робертс решила расстаться с супругом Отношения супругов были обострены из-за того, что Джулия устала из-за его тотального контроля и ревности ко всем мужчинам, которые находились с ней рядом.

Технологии Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.

Общество МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.

Происшествия В Петербурге ищут мужчину, выстрелившего в голову парню на Невском Напомним, в центре Петербурга у дома 137 по Невскому проспекту неизвестный мужчина практически в упор выстрелил парню в голову из травматического оружия и сбежал. 156

Происшествия В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе. 12

Здоровье Гипертония связана с повышенным риском смерти от коронавируса COVID-19 Новое исследование, проведенное учеными из Китая и Ирландии и опубликованное в издании European Heart Journal выявило, что пациенты с повышенным артериальным давлением в два раза выше подвержены риску смерти от коронавируса COVID-19.

Происшествия Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань» Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей. 84

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии. 1,5K

Происшествия Жителя Иркутска задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей В Иркутске задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него крупной партии медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей. 17

Общество Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты. 2,3K

Кино Эксперт рассказал, когда киноиндустрия вернется в прежний ритм работы Киноиндустрия не вернется в состояние "докоронавирусной эпохи" как минимум до 2022 года, заявил гендиректор сети Cinemark Марк Зоради.

Общество Суд на 9 лет установил административный надзор за Варварой Карауловой В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России. 486

Общество Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph. 118