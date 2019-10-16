Политика
Газета.RuЯпонский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японские СМИ.
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Журналист заявил, что России необходимо признать ошибкой Советско-японскую войну
Life.ruвчера в 21:57
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Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Музыка
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
РИА Новости 05:24
Финансы
Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой
Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.
ТАСС 07:40
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Технологии
Microsoft анонсировала обновление Windows 10
Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
RuNews24.ru 13 октября в 13:26
Политика
Росгвардия вооружится детекторами лжи
По данным издания, в среду, 16 октября, в Госдуму будет внесен законопроект, определяющий полномочия Росгвардии касательно собственной безопасности.
Lenta.ru 02:03
Экономика
«Лукойл» решил раздать больше денег
Совет директоров утвердил, что на дивиденды пойдет весь свободный денежный поток.
Lenta.ru 08:17
Общество
Россиянам показали жесткое порно вместо передачи на НТВ
Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал жесткий порнофильм вместо общественно-политической передачи днем 14 октября.
IrkutskMedia вчера в 01:05
Экономика
Власти Ростовской области хотят обложить самозанятых налогом
Власти Ростовской области хотят увеличить количество людей, занимающихся бизнесом за счет попадания в пилотную программу по самозанятым, которая сейчас реализуется в ряде регионов России.
Блокнот Ростов-на-Дону 00:54
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске
Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Здоровье
Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак
О раке может сигнализировать затруднение при глотании, боль в спине, не связанная с ортопедическими заболеваниями, а также болевые ощущения в ногах, зуд и внезапное изменение пищевых предпочтений, пишет «МедикФорум».
Волгоградская правда вчера в 07:06
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Здоровье
Менее вредными могут признать электронные сигареты
Евразийская экономическая комиссия предложила производителей всех видов электронных сигарет наделить правом писать о преимуществах над обычными табачными изделиями на упаковках своей продукции.
Соловей.Инфо 04:55
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 14 октября в 05:57
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
Политика
МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Политика
Путин разрешил полиции выносить предостережения гражданам
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым полиция получает право выносить гражданам предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений.
РБК 08:23
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК.
РБК 06:07
Экономика
Российский рынок акций открылся ростом индексов
Торги на российском рынке акций открылись в среду умеренным ростом цен основных "голубых фишек" на фоне улучшения внешней конъюнктуры: в США неплохо стартовал сезон квартальных отчетов, а в Европе был отмечен прогресс в переговорах по Brexit.
Интерфакс 03:58
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Утро.ru вчера в 15:00
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 03:50