Политика

Газета.RuГазета.RuЯпонский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японские СМИ.
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