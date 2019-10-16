Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японские СМИ.

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Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.

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Политика На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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