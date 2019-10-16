Политика
Газета.RuЯпонский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японские СМИ.
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Журналист заявил, что России необходимо признать ошибкой Советско-японскую войну
Life.ruвчера в 21:57
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Политика
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«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
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Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
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Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне
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За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.