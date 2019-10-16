Политика
Газета.RuЯпонский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японские СМИ.
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Журналист заявил, что России необходимо признать ошибкой Советско-японскую войну
Life.ruвчера в 21:57
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Армия и оружие
В Китае провели первое испытание атомной бомбы
16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия.
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Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
Политика
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Политика
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Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
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