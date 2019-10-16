Политика

Газета.RuГазета.RuЯпонский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японские СМИ.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

Журналист потребовал от России назвать ошибкой разгром Японии в 1945 году

Телеканал 360°02:04

России предложили считать ошибкой победу над Японией в 1945 году

URA.Ru01:02

Журналист призвал РФ признать ошибкой разгром Японии в 1945 году

РЕН ТВвчера в 21:28

Россия должна признаться в ошибке: Японский журналист поставил ультиматум Москве

Царьград00:13

Журналист заявил, что России необходимо признать ошибкой Советско-японскую войну

Life.ruвчера в 21:57

От России потребовали признать «ошибкой» разгром Японии в 1945 году

Взгляд.ру00:15

Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

РИА Новостивчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Футбол

Мостовой о сборных России и Украины: Одну игру выиграть может любой

Украинский футболист с долей язвительности отметил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», а призвал спокойнее отнестись к победе его команды.
Национальная служба новостей вчера в 10:19
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

Росгвардию проверят на полиграфе

Устанавливается обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием детектора лжи, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии.
REGNUM 03:26
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей

Российская газета 01:28
Политика

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Футбол

Президент Болгарского футбольного союза ушёл в отставку

Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов подал в отставку после инцидента с расистскими оскорблениями в матче Болгария — Англия.
News.ru вчера в 09:48
Происшествия

Под Челябинском в ДТП погиб владелец крупного кондитерского холдинга

РБК 03:22
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Экономика

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года.
ТАСС 14 октября в 04:21
Спорт

Российская фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
РИА Новости 03:15
Армия и оружие

В Китае провели первое испытание атомной бомбы

16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия.
7 новостей 02:09
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 21:59
Политика

Глава Кении планирует провести встречу с Путиным на саммите в Сочи

Глава Кении Ухуру Кениата посетит саммит Россия-Африка, который состоится в Сочи на следующей неделе.
NewInform 03:29
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Известия вчера в 22:40
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Происшествия

Жителя Архангельска привязали к столбу и совершили над ним самосуд

В микрорайоне Цигломень в Архангельске горожане привязали к столбу местного жителя, после чего избили его.
Газета.Ru 03:36
Политика

Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ

В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
ForPost 02:45
Происшествия

Более 70 полицейских пострадали во время акций протеста в Каталонии

Известия 03:23
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России

Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере

Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .
Летидор 02:32
Политика

В ООН рассказали о пытках Ассанжа

Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.
Lenta.ru 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное