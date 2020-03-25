Экономика
РИА НовостиЯпонское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне
У России есть ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне, отмечает японское издание Нихон Кэйдзай. В статье указывается, что падение курса рубля смягчается в первую очередь за счет наличия обширных золотовалютных резервов и огромного Фонда национального благосостояния.
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Общество
Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей
Президент в телеобращении к россиянам объявил следующую неделю нерабочей. Работодателей обяжут сохранить заработную плату всем сотрудникам.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Здоровье
Описан период, когда носители коронавируса наиболее заразны
Носители коронавируса, который поражает все больше и больше стран, наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения.
Культура
Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет
Футбол
Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину
Журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в аренде в «Сочи», со стороны нескольких европейских клубов.
Общество
Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Происшествия
В Москве силовики спасли из подвала рыдающего пленника банды и попали на видео
Оперативное видео спасения силовиками одного из пленников группировки, который провел в подвале больше четырех дней, в четверг, 26 марта, публикует издание Baza.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Политика
Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо
Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.
Шоу-бизнес
Умерла народная актриса Инна Макарова
Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Происшествия
Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776
Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».
Общество
Власти ОАЭ разрешили авиакомпаниям вывезти россиян
«Российские авиакомпании не могли приземлиться в ОАЭ из-за отсутствия соответствующих разрешений, но теперь этот вопрос уже решен, разрешения выпущены, и мы ожидаем прибытия самолетов российских авиакомпаний для вывоза туристов в ближайшее время», – пояснил представитель властей ОАЭ, передает РИА «Новости».
Общество
В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.
Общество
«Магнит» временно примет на работу сотрудников Burger King и KFC
KFC и "Магнит" договорились о поддержке сотрудников ресторанов KFC: на период кризиса "Магнит" сможет временно трудоустроить около 1,15 тыс. человек в своих торговых точках в 20 городах России в качестве универсальных работников торгового зала, сообщили компании.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Финансы
Ставки по ипотеке в России превысят 10 процентов
Эксперты считают, что с большой вероятностью ставки по ипотеке превысят 10 процентов уже в первой половине текущего года.
Происшествия
В Ростовской области ФСБ задержала начальника новочеркасского ГИБДД
Новочеркасск, Ростовская область, 25 марта 2020, 16:09 — REGNUM В Ростовской области задержан начальник отдела ГИБДД в Новочеркасске.
Общество
Собянин объявил новые меры для борьбы с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые меры для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте градоначальника.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
На Кубани ограничат пассажирские перевозки
Краснодар, 26 марта 2020, 14:54 — REGNUM Пассажирские перевозки на территории Краснодарского края будут ограничены, сообщила пресс-служба администрации Кубани 26 марта.
Наука
Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом
Учеными найдена связь между коронавирусом и гипертонией.
Происшествия
В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей
В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.