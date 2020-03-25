У России есть ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне, отмечает японское издание Нихон Кэйдзай. В статье указывается, что падение курса рубля смягчается в первую очередь за счет наличия обширных золотовалютных резервов и огромного Фонда национального благосостояния.

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Происшествия Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776 Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».

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