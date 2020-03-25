Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЯпонское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

У России есть ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне, отмечает японское издание Нихон Кэйдзай. В статье указывается, что падение курса рубля смягчается в первую очередь за счет наличия обширных золотовалютных резервов и огромного Фонда национального благосостояния.
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Россию признали фаворитом в «нефтяной войне»

ТВ Центрвчера в 10:44

Японское издание рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

Известиявчера в 19:29

В японском СМИ написали о преимуществах России в нефтяной войне

Газета.Ruвчера в 17:14

Нихон кэйдзай (Япония): эпоха нефти за 20 долларов. Страны откалываются от ОПЕК (Nihon Keizai)

ИноСМИ06:45

Названы козыри России в нефтяной войне с саудитами

Московский Комсомолецвчера в 09:50

Очевидные плюсы. В Японии назвали преимущества РФ в «нефтяной войне»

Радио Sputnikвчера в 09:22

Японское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне

РИА Новостивчера в 09:13
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:11, Ашберн
Общество

Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей

Президент в телеобращении к россиянам объявил следующую неделю нерабочей. Работодателей обяжут сохранить заработную плату всем сотрудникам.
KudaGo вчера в 10:00
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Lenta.ru 07:44
Здоровье

Описан период, когда носители коронавируса наиболее заразны

Носители коронавируса, который поражает все больше и больше стран, наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения.
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Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет

Экспресс газета 08:02
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Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину

Журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в аренде в «Сочи», со стороны нескольких европейских клубов.
Lenta.ru 07:16
Общество

Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Lenta.ru 03:45
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
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Происшествия

В Москве силовики спасли из подвала рыдающего пленника банды и попали на видео

Оперативное видео спасения силовиками одного из пленников группировки, который провел в подвале больше четырех дней, в четверг, 26 марта, публикует издание Baza.
Lenta.ru 07:43
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
REGNUM вчера в 10:54
Политика

Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо

Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.
РБК 07:07
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Происшествия

Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776

Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».
REGNUM 08:00
Общество

Власти ОАЭ разрешили авиакомпаниям вывезти россиян

«Российские авиакомпании не могли приземлиться в ОАЭ из-за отсутствия соответствующих разрешений, но теперь этот вопрос уже решен, разрешения выпущены, и мы ожидаем прибытия самолетов российских авиакомпаний для вывоза туристов в ближайшее время», – пояснил представитель властей ОАЭ, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 06:25
Общество

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
РИА Новости 06:50
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.
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Общество

«Магнит» временно примет на работу сотрудников Burger King и KFC

KFC и "Магнит" договорились о поддержке сотрудников ресторанов KFC: на период кризиса "Магнит" сможет временно трудоустроить около 1,15 тыс. человек в своих торговых точках в 20 городах России в качестве универсальных работников торгового зала, сообщили компании.
Интерфакс 05:43
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Финансы

Ставки по ипотеке в России превысят 10 процентов

Эксперты считают, что с большой вероятностью ставки по ипотеке превысят 10 процентов уже в первой половине текущего года.
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия

В Ростовской области ФСБ задержала начальника новочеркасского ГИБДД

Новочеркасск, Ростовская область, 25 марта 2020, 16:09 — REGNUM В Ростовской области задержан начальник отдела ГИБДД в Новочеркасске.
REGNUM вчера в 09:09
Общество

Собянин объявил новые меры для борьбы с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые меры для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте градоначальника.
Lenta.ru 03:36
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Общество

На Кубани ограничат пассажирские перевозки

Краснодар, 26 марта 2020, 14:54 — REGNUM Пассажирские перевозки на территории Краснодарского края будут ограничены, сообщила пресс-служба администрации Кубани 26 марта.
REGNUM 07:54
Наука

Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Учеными найдена связь между коронавирусом и гипертонией.
ToDay News Ufa 24 марта в 23:42
Происшествия

В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей

В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Lenta.ru 06:43
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
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