Политика

РБКРБКПравительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK. Премьер-министр Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов правительства. На прежних должностях останутся только генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.
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