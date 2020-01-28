с чего всё началось

В МИД сообщили, что советник-посланник японского посольства в Москве был вызван во внешнеполитическое ведомство России из-за выставки о южных Курилах, которая проходит в Токио, передает ТАСС. Как стало известно, постоянная экспозиция называется "Территория и суверенитет".

Японского дипломата вызвали в МИД РФ из-за выставки о южных Курилах

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Энергетика Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».