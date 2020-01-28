Политика
Газета.RuЯпонского дипломата вызвали в МИД РФ из-за выставки о южных Курилах
В МИД сообщили, что советник-посланник японского посольства в Москве был вызван во внешнеполитическое ведомство России из-за выставки о южных Курилах, которая проходит в Токио, передает ТАСС. Как стало известно, постоянная экспозиция называется "Территория и суверенитет".
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с чего всё началось
В сообщении ведомства отмечается, что на ней представлены "пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на Южные Курилы".РИА Новости11:45
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В 2010 году доля смартфонов составляла 10%, но уже через четыре года она выросла до 62%, а в 2019 году доля «умных» телефонов составляет 78%.
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Игры
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Игры
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Политика
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Политика
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Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
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В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
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