Политика

КоммерсантъКоммерсантъЯпонского журналиста выслали из Владивостока за попытку шпионажа

Японского подданного, который находился в России по журналистской визе, задержали во Владивостоке за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале, сообщают информагентства со ссылкой на МИД РФ.
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с чего всё началось

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Нарушителю, приехавшему по журналистской визе, объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть Россию. На следующий день он выехал на родину. Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту.
РИА Новости07:56

Подробнее о событии

Японского журналиста выслали из Владивостока за попытку шпионажа

Коммерсантъ07:34

У задержанного в России за шпионаж японца нашли документы агентства Kyodo

РБК12:29

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Газета.Ru10:29

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РИА Новости07:56

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РЕН ТВ08:51

В России задержали гражданина Японии за попытку получить секретные данные

Ведомости07:35

У задержанного в России за шпионаж японца нашли документы агентства Kyodo

Lenta.ru14:09
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