Общество
РИА НовостиЯпонскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri. В материале говорится о поездке японских туристов на остров.
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Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Политика
В Черногории задержали оппозиционеров после инцидента в парламенте
Полиция Черногории задержала оппозиционеров из Демократического фронта (ДФ) после инцидента в парламенте из-за законопроекта о религиозных объединениях.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
Авто
Производство внедорожника Aurus Komendant начнут в 2022 году
С 2022 года стартует серийный выпуск и коммерческая реализация внедорожника Aurus Komendant.
Хоккей
Канада победила США на молодежном ЧМ по хоккею
Политика
Япония направит эсминец и патрульный самолет в Оманский залив
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Происшествия
В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов
По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Наука
«Умный» композит позволит сделать имплантаты многозадачными
Разнообразные составы и соотношение матриц и наполнителей позволяют создавать широкий спектр материалов с нужным набором свойств.
Общество
В Кемерове прошёл парад Дедов Морозов
Сегодня меры безопасности усилены в областной столице: Кемерово принимает Дедов Морозов со всего региона.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Фигурное катание
Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате РФ
РИА "Новости" / Александр Вильф Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
Шоу-бизнес
Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации
Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
Здоровье
О каких недугах сигнализирует сухость во рту, рассказали медики
Врачи рассказали, что частая сухость в ротовой полости говорить не только об обычной жажде, но и свидетельствовать о тяжелых болезнях, передает «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на портал «Inforeactor».
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Здоровье
Меры предосторожности при курении
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака», установлен запрет курения, в том числе, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов потерял много крови в результате покушения.
Кино
Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов
Киберспорт
Самые популярные игровые новинки в Steam за 2019 год
Valve опубликовала список самых лучших новинок 2019 года, в который вошли 12 игр.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах проведена ужасно.
Политика
В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань "будет ближе" к Украине.
Энергетика
Власти назвали условие допуска независимых производителей к экспорту газа
«При необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа будет рассматриваться вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей», — говорится в проекте энергостратегии.
Происшествия
СК подтвердил обыск у корреспондента «Новой газеты» Полухиной
В ходе следствия было установлено, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, которые подтверждают преступную деятельность руководства региональной общественной организации (РОО) «Е.Н.О.Т.».