Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Олимпийский стадион
Анжело Огбонна
14′
Андрей Ярмоленко
44′
47′
Хуан Мата
61′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
Фелипе Андерсон
Джек Уилшир
70′
71′
Неманя Матич
Фред
Марк Нобл
74′
Райан Фредерикс
Пабло Сабалета
80′
81′
Хуан Мата
Энджел Гомес
83′
Эшли Янг
Аарон Крессуэлл
84′
Андрей Ярмоленко
Роберт Снодграсс
89′
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» в гостевом матче шестого тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «молотобойцев». Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
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