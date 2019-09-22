Футбол
Sport24.ru«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
Чемпионат Англии, вчера
Олимпийский стадион
Анжело Огбонна
|14′
Андрей Ярмоленко
|44′
|47′
Хуан Мата
|61′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
Фелипе Андерсон
Джек Уилшир
|70′
|71′
Неманя Матич
Фред
Марк Нобл
|74′
Райан Фредерикс
Пабло Сабалета
|80′
|81′
Хуан Мата
Энджел Гомес
|83′
Эшли Янг
Аарон Крессуэлл
|84′
Андрей Ярмоленко
Роберт Снодграсс
|89′
|48%
|Владение мячом
|52%
|77%
|Процент точных передач
|82%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|7
|10
|Отборы
|7
|8
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑3‑3
1
Фабианьский
5
Сабалета
23
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
16
Нобл
41
Райс
18
Форнальс
11
Снодграсс
22
Аллер
19
Уилшер
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
18
Янг
15
Перейра
39
Мактомини
28
Гомес
17
Фред
21
Джеймс
14
Лингард
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» в гостевом матче шестого тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «молотобойцев». Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
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Ярмоленко о победе над «МЮ»: «Надеюсь, что буду играть еще лучше в следующем матче»
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