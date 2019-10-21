Политика
RT на русскомЯрмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Ну и замечательно. У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится.
с чего всё началось
На своей странице в "Фейсбуке" он выложил выданное на днях на его имя удостоверение и написал (на русском языке) о том, что "планов невероятное количество", "впереди много сложной и важной работы".Вести.Ruвчера в 13:49
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Ярмольник поддержал назначение экс-КВНщика Сивохо на должность в СНБО Украины
Московский Комсомолецвчера в 20:55
Ярмольник отреагировал на назначение юмориста Сивохо советником секретаря СНБО
ТК Звездавчера в 14:48
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Общество
Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании
Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily вчера в 08:44
Футбол
Названы номинанты на «Золотой мяч»
Французское издание France Football объявило имена первых пятнадцати претендентов на "Золотой мяч" - приз, который вручается лучшему футболисту мира.
Российская газета вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу
В первой серии сезона Тимур Батрутдинов не оценил незадачливого конкурсанта — Никиту Анисимова.
Popcake вчера в 05:29
Происшествия
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В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Армия и оружие
Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума отметил, что настоящая причина, по которой США решили в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, заключается в сдерживании Москвы и КНР.
iReactor вчера в 06:40
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала помолвочное кольцо
Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.
Srnsk вчера в 20:27
Общество
На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.
РБК вчера в 19:53
Общество
Стоимость родового сертификата увеличится на 1 тыс. рублей
Программа "Родовой сертификат", являющаяся приоритетным направлением национального проекта "Здравоохранение", была внедрена в России 1 января 2006 года.
ТАСС вчера в 15:35
Армия и оружие
Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru вчера в 10:36
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.
REGNUM вчера в 18:45
Единоборства
Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.
RT на русском вчера в 07:58
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley
Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей, сообщили в региональном УФНС.
РИА Новости вчера в 12:20
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 18:52
Армия и оружие
Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты
В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").
Газета.Ru вчера в 20:40
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине
Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru вчера в 15:51
Политика
Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Авто
Hummer может вернуться на рынок как электромобиль
По предварительным данным, обновленная модель Hummer может появиться на мировом транспортном рынке в 2021 году.
Car.ru 19 октября в 10:10
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ вчера в 10:09
Армия и оружие
Тяжелая военная техника США прибыла в Литву
Тяжелая военная техника США прибыла в Литву.
ФАН вчера в 11:44
Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru вчера в 15:51
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 20 октября в 06:45
Авто
Россияне потратили более 44 млрд рублей на люксовые автомобили
Как сообщает «Автостат Инфо», оборот с продаж новых машин люкс-сегмента в РФ за 9 месяцев текущего года составил 44,3 млрд рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru вчера в 20:18
Хоккей
Защитник «Вашингтона» Гудас вступился за Овечкина и ввязался в драку
Газета.Ru вчера в 04:27