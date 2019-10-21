Политика
RT на русскомЯрмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Ну и замечательно. У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится.
— Леонид Ярмольник, актёрФАН 16:49
с чего всё началось
На своей странице в "Фейсбуке" он выложил выданное на днях на его имя удостоверение и написал (на русском языке) о том, что "планов невероятное количество", "впереди много сложной и важной работы".Вести.Ru13:49
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Ярмольник поддержал назначение экс-КВНщика Сивохо на должность в СНБО Украины
Московский Комсомолец20:55
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