Политика

RT на русскомRT на русскомЯрмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Комментировать64
Леонид Ярмольник
Ну и замечательно. У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится.
— Леонид Ярмольник, актёрФАН 16:49
с чего всё началось
На своей странице в "Фейсбуке"
 он выложил выданное на днях на его имя удостоверение и написал (на русском языке) о том, что "планов невероятное количество", "впереди много сложной и важной работы".
Вести.Ru13:49

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