Политика
RT на русскомЯрмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Армия и оружие
Минобороны получило расширенный полковой комплект С-400
Минобороны России передан второй в этом году комплект зенитной ракетной системы С-400.
Российская газета 07:09
Хоккей
ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал седьмую победу подряд
ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.
Спорт-Экспресс 18:57
Политика
Правительство Британии будет добиваться ратификации сделки по Brexit
На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.
РИА Новости 16:05
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о неудачном пуске «Калибров»
В распоряжении журналистов RT оказалось заявление Министерства обороны, проясняющее пуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Свияжск".
Piter.tv 16:14
Политика
Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! 12:03
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 04:42
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Общество
Россия не вошла в рейтинг стран с лучшими пенсионными системами
Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых исследований при Университете Монаша представили рейтинг пенсионных систем мира Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).
News.ru 13:50
Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
Интерфакс 18:32
Общество
Юрий Кот: «В клоунаду превратить академический хор — это уже не хор, а хоррор»
2. Издеваться над чужим горем — деградация общества, которое рукоплещет этим дебилам.
Украина.ру 13:12
Общество
Обещавшая не рожать британка забеременела в 22-й раз
Семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка. Ранее женщина в Индии родила в возрасте 75 лет.
Москва 24 15:08
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Наука
Безобидная африканская жаба притворяется ядовитой гадюкой
Исследователи выяснили, что конголезская гигантская жаба способна выдавать себя за гадюку Габона, чтобы защититься от хищников.
МедиаПоток 15:19
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
RT на русском 15:02
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 06:09
Общество
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Здоровье
В России началась модернизация поликлиник и ФАПов
В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.
Доктор Питер 11:21
Космос
Слияние галактик стимулирует звездообразование
AstroNews.ru 09:20
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы потушен
Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 17:43
Происшествия
В Крыму изнасиловали 7-летнюю девочку, педофила взяли под стражу
Педофила задержали по горячим следам. Ему предъявили обвинение, и по ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу.
КП - Крым 15:04
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине
Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:51
Армия и оружие
Ледокол «Иван Папанин» будет спущен 25 октября
На этой неделе в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550.
Би-порт 10:18
Общество
АМПП порекомендует москвичке оспорить в суде якобы полученные штрафы на 500 тыс. руб. за парковку у дома
Жительнице Таганского района Москвы порекомендуют в судебном порядке оспорить правомерность якобы полученных ей штрафов на 500 тыс. руб. за парковку возле дома, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Агентство Москва 17:12