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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Врачи не разрешают перевозить Алексея Навального на лечение в Германию

Планировалось, что его лечение продолжится в Нюрнберге, и медицинский самолёт уже был выслан из Германии в Омск, и успешно приземлился в сибирском городе, согласно данным справочной службы аэропорта.В источнике
Леонид Волковроссийский политик
Мы сделали все возможное и невозможное, и вот через час ровно самолет приземлится в Омске, все бумаги подготовлены и оформлены, и тут внезапно нам заявляют: нельзя транспортировать. В том числе по решению и под ответственность Юлии.
С чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный нетранспортабелен, его состояние нестабильное, передает
 пресс-секретарь политика Кира Ярмыш слова главного врача больницы скорой помощи №1 Омска.
Коммерсантъ01:26
Подробнее о событии
НГС55

Главврач БСМП-1 не разрешает транспортировать Навального в Германию

НГС5501:42
Город55.ру

«Навальный нетранспортабелен». Врачи не хотят отпускать политика из Омска

Город55.ру01:33
РИА Новости

Врачи признали Навального нетранспортабельным

РИА Новости01:27
РБК

Соратники Навального попросят ЕСПЧ запретить России мешать его перевозке

РБК04:14
ТАСС

Пресс-секретарь Навального сообщила, что он пока нетранспортабелен

ТАСС01:05
Московский Комсомолец

Российские врачи заявили, что Навальный нетранспортабелен

Московский Комсомолец01:27
Эхо Москвы

Коллеги и родственники Навального решили обратиться в ЕСПЧ

Эхо Москвы03:31

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ
Российская газета03:55
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Цепкало заявил, что войска НАТО в Белоруссии не должны нести угрозы другим странам

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Цепкало заявил, что войска НАТО не должны находиться на территории республики и тем самым нести угрозу России или какому-либо другому государству.
Газета.Ru04:16

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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Турция превратит известный православный монастырь в Стамбуле в мечеть

Утром в пятницу, 21 августа, стало известно, что правительство Турции недавно приняло решение превратить Монастырь Хора в Стамбуле, где расположена известная Церковь Святого Спасителя, в мечеть.
Аргументы недели04:01
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СМИ сообщили о фейковых доменах для предзаказа вакцины от коронавируса

После регистрации первой в России и в мире вакцины от коронавируса в интернете начали появляться домены, якобы связанные с препаратом, которые впоследствии могут быть использованы мошенниками для распространения вирусных рассылок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
РБК02:48
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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Осенью пройдут испытания «парусного якоря» для сведения спутников с орбиты

На борту носителя будет размещен груз из семи экспериментальных инструментов, в числе которых — и опытная система, предназначенная для сведения с орбиты старых, отработавших свой срок спутников и ступеней ракет.
Naked Science04:07