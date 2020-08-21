Врачи не разрешают перевозить Алексея Навального на лечение в Германию
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Планировалось, что его лечение продолжится в Нюрнберге, и медицинский самолёт уже был выслан из Германии в Омск, и успешно приземлился в сибирском городе, согласно данным справочной службы аэропорта.В источнике
Мы сделали все возможное и невозможное, и вот через час ровно самолет приземлится в Омске, все бумаги подготовлены и оформлены, и тут внезапно нам заявляют: нельзя транспортировать. В том числе по решению и под ответственность Юлии.
С чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный нетранспортабелен, его состояние нестабильное, передает
пресс-секретарь политика Кира Ярмыш слова главного врача больницы скорой помощи №1 Омска.
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