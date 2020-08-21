Врачи омской больницы отказали в перевозке Навального в Германию
Врачи больницы Омска, в которой находится Алексей Навальный, отказывают в его перевозке на лечение в Германию, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Главврач больницы заявил, что он нетранспортабелен из-за нестабильного состояния.В источнике
Мы сделали все возможное и невозможное, и вот через час ровно самолет приземлится в Омске, все бумаги подготовлены и оформлены, и тут внезапно нам заявляют: нельзя транспортировать. В том числе по решению и под ответственность Юлии.
С чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный нетранспортабелен, его состояние нестабильное, передает
пресс-секретарь политика Кира Ярмыш слова главного врача больницы скорой помощи №1 Омска.
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