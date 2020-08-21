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Ведомости

Врачи омской больницы отказали в перевозке Навального в Германию

Врачи больницы Омска, в которой находится Алексей Навальный, отказывают в его перевозке на лечение в Германию, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Главврач больницы заявил, что он нетранспортабелен из-за нестабильного состояния.В источнике
Леонид Волковроссийский политик
Мы сделали все возможное и невозможное, и вот через час ровно самолет приземлится в Омске, все бумаги подготовлены и оформлены, и тут внезапно нам заявляют: нельзя транспортировать. В том числе по решению и под ответственность Юлии.
С чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный нетранспортабелен, его состояние нестабильное, передает
 пресс-секретарь политика Кира Ярмыш слова главного врача больницы скорой помощи №1 Омска.
Коммерсантъ01:26
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НГС55

Главврач БСМП-1 не разрешает транспортировать Навального в Германию

НГС5501:42
Город55.ру

«Навальный нетранспортабелен». Врачи не хотят отпускать политика из Омска

Город55.ру01:33
РБК

Пресс-секретарь увидела угрозу жизни Навального в запрете перевозить его

РБК01:11
АН Между строк

Врачи омской больницы отказали в перевозке Алексея Навального в Германию

АН Между строк01:19
Московский Комсомолец

Российские врачи заявили, что Навальный нетранспортабелен

Московский Комсомолец01:27
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Врачи признали Навального нетранспортабельным

РИА Новости01:27
Весьма

Отравление Алексея Навального: он в коме в омской больнице, врачи запретили вывезти его в Германию. Последние новости 21 августа

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