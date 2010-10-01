Футбол

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Бывший полузащитник московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик сравнил себя образца 2003 года, когда перешёл в стан «армейцев» из пражской «Спарты», с новичком столичного «Спартака» Алексом Кралом.
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Ярошик: я образца 2003 года лучше сегодняшнего Крала

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