Футбол
ЧемпионатЯрошик: я образца 2003 года лучше сегодняшнего Крала
Бывший полузащитник московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик сравнил себя образца 2003 года, когда перешёл в стан «армейцев» из пражской «Спарты», с новичком столичного «Спартака» Алексом Кралом.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:16, Вашингтон
Хоккей
Минское «Динамо» вырвало победу у «Спартака» в матче КХЛ
Минское «Динамо» победило «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4.
Sportbox.RU 12:32
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика
В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора
УралПолит.Ru 12:46
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грецкого ореха для здоровья
Волгоградская правда 12:47
Гаджеты
Microsoft научила ОС Windows 10 звонить со смартфона
Минувшим летом компания Microsoft представила новую функцию зеркального отображения оповещений, приходящих на Android-смартфон, через Windows 10 на экране компьютера.
Дни24 12:46
Политика
МВД: Треть сообщений о правонарушениях на выборах не подтвердилась
МВД оперативно ведет проверку поступающих сигналов о правонарушениях в ходе Единого дня голосования, материалы будут переданы в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
Российская газета 11:35
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия вчера в 16:03
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20
Футбол
Билек: сборная Казахстана постарается не ошибаться в игре с россиянами
Футболисты сборной Казахстана в матче против команды России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 будут играть осторожно и постараются не совершать ошибок, сказал главный тренер казахстанской команды Михал Билек.
РИА Новости 12:50
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Игры
Город для Маска: анонсирован градостроительный симулятор Smart City Plan
В Smart City Plan игрокам предлагается планировать город, размечая его зоны, строить дороги, определять налоги и задавать политики.
Игромания.ру 11:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Политика
Памфилова обвинила «Голос» в публикации жалоб с прошлых выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что движение «Голос» по данным на 17:00 опубликовало примерно 30 жалоб с прошлых выборов.
Коммерсантъ 12:14
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Как сообщает сайт discussingfilm.net, "Матрицу 4" начнут снимать 4 февраля в Чикаго.
Российская газета 12:39
Политика
Грузинская певица Катамадзе заявила, что любит россиян
Грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее публично отказалась выступать на территории России, прокомментировала свое решение в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1".
Газета.Ru 11:02
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Шоу-бизнес
Елена Летучая поделилась секретами своей диеты
Телеведущая Елена Летучая в Instagram рассказала о своей диете, которая уже много лет позволяет ей находиться в прекрасной форме.
Телепрограмма вчера в 05:19
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59