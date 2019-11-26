Спорт

Первый ЯрославскийПервый ЯрославскийЯрославль может лишиться Чемпионата мира по волейболу в 2022 году

Ярославль вместе со всей страной может лишиться Чемпионата мира по волейболу. Комитет Всемирного антидопингового агентства WADA рекомендовал отстранить Россию от участия и проведения международных соревнований на 4 года. Причина – нарушение допинговых правил.
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с чего всё началось

Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

Россия может лишиться права проведения чемпионатов мира по волейболу и хоккею, если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендацию комитета по соответствию о четырёхлетнем запрете на проведение крупных международных соревнований в России.
Чемпионатвчера в 15:44

Подробнее о событии

Волейболист Михайлов: не считаю, что Россия сделала что-то плохое для спорта

Чемпионат05:39

Кемерово может лишиться права принять чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Московский комсомолец Кузбасс03:35

Кемерово может лишиться матчей ЧМ-2022 по волейболу

Газета Кемерова01:33

Кемерово в случае запрета WADA лишится чемпионата мира по волейболу

VSE42.RU05:23

Кемерово могут лишить права проводить матчи ЧМ-2022 по волейболу

Avoka.do03:05

Ярославская область может остаться без чемпионата мира по волейболу

Ярновости01:23

Ярославль может лишиться Чемпионата мира по волейболу в 2022 году

Первый Ярославский08:38
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Политика

Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 05:36
Происшествия

Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

RT на русском 09:26
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Экономика

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Коммерсантъ 07:57
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.
RT на русском 08:18
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Политика

Сенцов назвал саммит в «нормандском формате» «ловушкой» для Зеленского

Встреча в «нормандском формате» станет «ловушкой» для президента Украины Владимира Зеленского, заявил украинский режиссер Олег Сенцов на встрече с депутатами Европарламента в Страсбурге перед церемонией вручения премии Сахарова, лауреатом которой он стал.
Коммерсантъ 07:42
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru вчера в 08:35
Армия и оружие

Найдено тело взятого украинскими националистами в заложники майора ВСУ

Ранее стало известно, что 20 ноября у населенного пункта Приволье радикалы остановили военный автомобиль ВСУ.
Московский Комсомолец 07:21
Происшествия

В Морской спасательной службе Росморречфлота проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 09:12
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече «нормандской» четверки

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Владимир Зеленский сообщил о том, что встреча «нормандской» четверки, в состав которой входит Украина, Россия, Франция и Германия, - прекрасная возможность обсудить тему возвращения Украине территорий и людей, возобновления суверенитета и территориальной целостности государства.
RuNews24.ru вчера в 13:52
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Шоу-бизнес

В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой

Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Uznayvse.ru 09:21
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Политика

Названа «настоящая причина» чеченской войны

В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Lenta.ru вчера в 18:46
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Политика

Зеленский: Если Коломойский меня поддерживает, я очень рад

«Вы сказали, что он меня поддерживал — кстати, меня поддержали 73% украинцев, и если среди них был господин Коломойский, я очень рад», — заявил Зеленский.
REGNUM 07:36
Футбол

Сергей Семак: Понимаем, что в матче с «Лионом» нам нужна только победа

После четырех матчей группового этапа Зенит, набрав четыре очка, занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. Лион, имея в активе семь очков, расположился на втором месте.
Советский спорт 09:32
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
REGNUM вчера в 22:54
Политика

Глава КСИР пригрозил уничтожить США, Израиль и Саудовскую Аравию

Глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами пригрозил Соединенным Штатам уничтожением, если они пересекут красную линию, об этом 26 ноября сообщает Al Arabia.
REGNUM 02:30
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Футбол

«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»

Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс вчера в 07:46
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Известия 09:06
Общество

Эксперты назвали регионы России с самой дорогой шаурмой

Стали известны регионы России с самой дорогой и дешёвой шаурмой, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ИТ-компании «Эвотор».
RT на русском 09:37
Общество

Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

Вести.Ru 02:18
Армия и оружие

Главы Генштаба РФ и военного комитета НАТО встретятся в Баку

В Баку состоится встреча начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича.
Московский Комсомолец 08:57
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