Россия может лишиться права проведения чемпионатов мира по волейболу и хоккею, если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендацию комитета по соответствию о четырёхлетнем запрете на проведение крупных международных соревнований в России.

с чего всё началось

Ярославль вместе со всей страной может лишиться Чемпионата мира по волейболу. Комитет Всемирного антидопингового агентства WADA рекомендовал отстранить Россию от участия и проведения международных соревнований на 4 года. Причина – нарушение допинговых правил.

Ярославль может лишиться Чемпионата мира по волейболу в 2022 году

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