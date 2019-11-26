Спорт
Первый ЯрославскийЯрославль может лишиться Чемпионата мира по волейболу в 2022 году
Ярославль вместе со всей страной может лишиться Чемпионата мира по волейболу. Комитет Всемирного антидопингового агентства WADA рекомендовал отстранить Россию от участия и проведения международных соревнований на 4 года. Причина – нарушение допинговых правил.
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с чего всё началось
Россия может лишиться права проведения чемпионатов мира по волейболу и хоккею, если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендацию комитета по соответствию о четырёхлетнем запрете на проведение крупных международных соревнований в России.Чемпионатвчера в 15:44
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Кемерово может лишиться права принять чемпионат мира по волейболу в 2022 году
Московский комсомолец Кузбасс03:35
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Политика
Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
Экономика
Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Политика
Сенцов назвал саммит в «нормандском формате» «ловушкой» для Зеленского
Встреча в «нормандском формате» станет «ловушкой» для президента Украины Владимира Зеленского, заявил украинский режиссер Олег Сенцов на встрече с депутатами Европарламента в Страсбурге перед церемонией вручения премии Сахарова, лауреатом которой он стал.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Армия и оружие
Найдено тело взятого украинскими националистами в заложники майора ВСУ
Ранее стало известно, что 20 ноября у населенного пункта Приволье радикалы остановили военный автомобиль ВСУ.
Происшествия
В Морской спасательной службе Росморречфлота проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече «нормандской» четверки
В видеообращении, опубликованном на YouTube, Владимир Зеленский сообщил о том, что встреча «нормандской» четверки, в состав которой входит Украина, Россия, Франция и Германия, - прекрасная возможность обсудить тему возвращения Украине территорий и людей, возобновления суверенитета и территориальной целостности государства.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Шоу-бизнес
В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Политика
Зеленский: Если Коломойский меня поддерживает, я очень рад
«Вы сказали, что он меня поддерживал — кстати, меня поддержали 73% украинцев, и если среди них был господин Коломойский, я очень рад», — заявил Зеленский.
Футбол
Сергей Семак: Понимаем, что в матче с «Лионом» нам нужна только победа
После четырех матчей группового этапа Зенит, набрав четыре очка, занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. Лион, имея в активе семь очков, расположился на втором месте.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
Политика
Глава КСИР пригрозил уничтожить США, Израиль и Саудовскую Аравию
Глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами пригрозил Соединенным Штатам уничтожением, если они пересекут красную линию, об этом 26 ноября сообщает Al Arabia.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Общество
Эксперты назвали регионы России с самой дорогой шаурмой
Стали известны регионы России с самой дорогой и дешёвой шаурмой, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ИТ-компании «Эвотор».
Армия и оружие
Главы Генштаба РФ и военного комитета НАТО встретятся в Баку
В Баку состоится встреча начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича.