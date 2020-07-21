Общество
Реальное времяТатарстан не вошел в десятку рейтинга регионов по качеству жизни
Татарстан признан благоприятным регионом по уровню качества жизни населения. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" сравнило 10 показателей качества жизни и составило рейтинг регионов.
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Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни
Московский Комсомолец09:02
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском 15:35
Происшествия
Захватчик автобуса в Луцке задержан
Захватчик автобуса в Луцке Максим Кривош задержан. У автобуса с заложниками произошёл взрыв, после чего из него стали выпускать людей.
RT на русском 14:50
Культура
Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом
Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru 15:20
Футбол
Джордже Деспотович официально стал игроком «Рубина»
Газета.Ru 15:14
Единоборства
Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет в Сочи без зрителей
Изначально турнир ACA 107 должен был пройти в Москве 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.
Кубанские новости 11:43
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
Ридус 13:33
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Армия и оружие
За год перемирия в ЛНР погибли три человека, заявили в Луганске
Трое мирных жителей погибли и 40 получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате действий украинских силовиков за год бессрочного перемирия, объявленного в Донбассе, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
РИА Новости 16:20
Политика
Помпео анонсировал санкции в отношении главы верховного суда Венесуэлы
США вводят санкции в отношении председателя Верховного суда Венесуэлы Майкела Хосе Морено Переса за его причастность к коррупции.
Известия 15:49
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Происшествия
Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога.
Российская газета 15:03
Шоу-бизнес
Илон Маск опубликовал милое фото с новорожденным сыном
Американский инженер Илон Маск (49) поделился трогательным фото с новорожденным сыном от певицы Граймс (Клэр Буше).
Lisa.ru 09:52
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости 06:40
Политика
Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
РИА Новости 15:30
Кино
На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»
На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39
Общество
Законопроект об индексации всех пенсий в России внесен в Госдуму
Москва, 21 июля 2020, 11:27 — REGNUM Законопроект об индексации пенсий внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия».
REGNUM 04:27
Футбол
Игроки ФК «Тамбов» обратились в суд из-за долгов по зарплате
Онлайн Тамбов.ру вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев станет ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Ты как я". В этом году он ушел с Первого канала, где работал более десяти лет.
Газета.Ru 14:36
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
Шоу-бизнес
Гарик Харламов высмеял развод с Кристиной Асмус в центре Петербурга
Комик Гарик Харламов высмеял объявление о разводе с актрисой Кристиной Асмус в центре Петербурга.
Peterburg2.ru 14:43
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 начнется в ноябре на «КамАЗе»
11 июля с конвейера завода КамАЗ сошёл первый тягач Mercedes-Benz Actros стандарта Евро-6.
SpeedMe 14:15
Общество
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец 14:42
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
Здоровье
Правительство разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Правительство России разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей.
Evo-rus.com 13:22
Общество
В итальянском Минздраве заявили о победе над эпидемией коронавируса
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что Италия справилась с эпидемией коронавируса.
Москва 24 12:51