Татарстан признан благоприятным регионом по уровню качества жизни населения. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" сравнило 10 показателей качества жизни и составило рейтинг регионов.

Татарстан не вошел в десятку рейтинга регионов по качеству жизни

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