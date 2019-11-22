Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора. Решение принято в связи с неисполнением федеральных законов и деятельностью, связанной с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

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