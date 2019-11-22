Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора. Решение принято в связи с неисполнением федеральных законов и деятельностью, связанной с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Общество Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».

Политика Депутаты разрешили признавать людей иностранными агентами Как сообщает РБК, согласно поправкам, иноагентами будут признавать физлиц, которые распространяют материалы СМИ-иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за границы или от российских компаний с иностранным финансированием.

Общество Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политика США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.

Армия и оружие Российские военные провели патрулирование по трем маршрутам в Сирии Российские военные полицейские провели патрулирование по одному маршруту в сирийской провинции Хасеке, также армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по двум маршрутам на севере арабской республики.

Технологии Власти США разрешили Microsoft работать с Huawei Ожидается еще послабление запретов на торговлю с Huawei таким компаниям как Qualcomm, а она поставляет чипы для китайского телекоммуникационного гиганта, и стоит отметить, что Huawei у Qualcomm ранее заказывала очень много «железа».

Наука Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.

Кино Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".

Политика В Совфеде оценили стратегию Киева по «возвращению» Крыма Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT сообщение о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.

Киберспорт В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends Вдобавок проект есть и на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние десять лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.