Политика
Московский Комсомолец ЯрославльЯрославский депутат подал заявление в СК на Юрия Дудя
Известный интервьюер, звезда одного из самых популярных каналов на российском ютубе, прогневал депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского. Напомним, Юрий Дудь записал видеообращение, в котором призывал своих внимательных зрителей не ходить голосовать за поправки к Конституции.
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с чего всё началось
Всю оставшуюся часть выходных в Ярославской области уже обсуждали ответный пост депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского, который оскорбился на слова видеоблогера.Новости Ярославля 76.ruвчера в 10:26
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Ярославский депутат подал заявление в Следственный комитет на журналиста Юрия Дудя
Новости Ярославля 76.ruвчера в 12:00
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В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола.
RT на русском 17:57
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Reuters: Кремль проследит за явкой на голосование с помощью QR-кодов
Администрация президента разослала в крупные частные компании документы с инструкциями о том, как объяснить сотрудникам процедуру и смысл голосования по поправкам в конституцию и побудить их принять в нем участие, сообщил Reuters.
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По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.
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Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
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Трамп заявил, что не против встретиться с президентом Венесуэлы
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В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
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Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.
Коммерсантъ 11:06
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
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Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии
Активизацию протестов Цепкало в разговоре с РБК объяснил падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод.
РБК 16:43
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
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Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
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Россия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну
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Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:47
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
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В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет - это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, сообщает BBC News.
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В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло ковалёвский «Колос» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».
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Газета.Ru 14:26
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В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
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Газета.Ru 11:51
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Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую функцию для всех пользователей
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