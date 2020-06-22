с чего всё началось

Известный интервьюер, звезда одного из самых популярных каналов на российском ютубе, прогневал депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского. Напомним, Юрий Дудь записал видеообращение, в котором призывал своих внимательных зрителей не ходить голосовать за поправки к Конституции.

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Политика Reuters: Кремль проследит за явкой на голосование с помощью QR-кодов Администрация президента разослала в крупные частные компании документы с инструкциями о том, как объяснить сотрудникам процедуру и смысл голосования по поправкам в конституцию и побудить их принять в нем участие, сообщил Reuters. 3

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