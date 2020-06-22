Политика

Московский Комсомолец ЯрославльМосковский Комсомолец ЯрославльЯрославский депутат подал заявление в СК на Юрия Дудя

Известный интервьюер, звезда одного из самых популярных каналов на российском ютубе, прогневал депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского. Напомним, Юрий Дудь записал видеообращение, в котором призывал своих внимательных зрителей не ходить голосовать за поправки к Конституции.
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с чего всё началось
Всю оставшуюся часть выходных в Ярославской области уже обсуждали ответный пост
 депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского, который оскорбился на слова видеоблогера.
Новости Ярославля 76.ruвчера в 10:26

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Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию

Газета.Ru09:16

Ярославский депутат натравил на Дудя следователей за оскорбление Путина

Pro Город Ярославль00:30

Депутат из Ярославля подал заявление в Следственный комитет на Юрия Дудя

Яркуб07:57

Ярославский депутат заявил в СК на Юрия Дудя за его пост против поправок в Конституцию

Znak.com07:43

Ярославский депутат подал заявление в СК на Юрия Дудя

Московский Комсомолец Ярославль05:33

Ярославский депутат пожаловался в СК на журналиста Юрия Дудя из-за его публикации с критикой конституционной реформы

Эхо Москвы10:04

Ярославский депутат подал заявление в Следственный комитет на журналиста Юрия Дудя

Новости Ярославля 76.ruвчера в 12:00
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
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Общество

На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора

В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола.
RT на русском 17:57
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Политика

Reuters: Кремль проследит за явкой на голосование с помощью QR-кодов

Администрация президента разослала в крупные частные компании документы с инструкциями о том, как объяснить сотрудникам процедуру и смысл голосования по поправкам в конституцию и побудить их принять в нем участие, сообщил Reuters.
Forbes 14:48
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Единоборства

Нурмагомедов уверен, что осенью будет защищать титул чемпиона UFC

RT на русском 17:54
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Общество

Международный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России

По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.
RT на русском 14:10
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
Политика

Трамп заявил, что не против встретиться с президентом Венесуэлы

Свободная Пресса 01:35
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Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM 17:11
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
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ЦБ хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки

Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
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Политика

Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии

Активизацию протестов Цепкало в разговоре с РБК объяснил падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод.
РБК 16:43
Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
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Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
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Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
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В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером

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Россия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну

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Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:47
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Наука

Неподалеку от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита

В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет - это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, сообщает BBC News.
Интерфакс 03:21
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Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с четырьмя пенальти

В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло ковалёвский «Колос» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».
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Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
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Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Адлер

Телеведущая с дочерью остановилась в пансионате "Южное взморье", куда в детстве приезжала вместе с мамой Лера Кудрявцева поделилась в Instagram видеороликом, как вместе с полуторагодовалой Машей отправилась на отдых к Чёрному морю.
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Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
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В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара

По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
Газета.Ru 11:51
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Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина

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В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

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