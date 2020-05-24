Политика
News.ruЯровая прокомментировала статью Bloomberg о падении рейтинга Путина
Ирина Яровая назвала публикацию в Bloomberg о падении рейтинга Путина до 27% «попыткой компенсировать неудачи и мыльные пузыри». Так вице-спикер Госдумы отреагировала на скандальную статью издания. Bloomberg разместил график снижения рейтинга российского президента, ссылаясь на ВЦИОМ.
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.РИА Новости09:32
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Яровая назвала публикацию Bloomberg о Путине попыткой компенсировать неудачи госсистемы США
Парламентская газета10:34
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
Общество
Мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян
В связи с пандемией коронавируса мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян.
Lenta.ru 20:31
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Общество
Глава Хакасии опубликовал декларацию о доходах
Согласно официальному отчету, в ушедшем году глава Хакасии Валентин Коновалов заработал 2 миллиона 784 тысячи 671 рубль и 81 копейку.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 04:29
Экономика
Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
ТАСС 20:59
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Общество
Больные коронавирусом работали на стройке в Иркутске
У всех домочадцев, 291 человека, начали брать анализы на COVID-19, но 90 человек решили скрыться и уехали на стройку, где и жили.
АиФ Иркутск 21:34
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:55
Экономика
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 17:52
Здоровье
В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус
Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:17
Политика
США перенесли проведение саммита G7 на конец июня
В США принято решение о переносе саммита G7.
ToDay News Ufa 14:16
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова после подозрения на инсульт отказалась от алкоголя
Ранее стало известно о госпитализации знаменитости из-за ухудшения здоровья. Буланова попала в реанимацию в связи с подозрением на инсульт.
Дни24 вчера в 09:16
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Lenta.ru вчера в 09:44
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
Происшествия
Автомобиль с тремя людьми упал в реку в Приморье
Газета.Ru 21:41
Общество
Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи
В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.
РБК 21:20
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:16
Гаджеты
Компания Huawei нашла способ обхода американских санкций
Как стало известно, MediaTek уже готовится к увеличению объёмов производства процессоров и ведет расчеты, ведь благодаря Huawei объёмы выпуска нужно будет увеличивать в три раза.
Astera 15:22
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Экономика
Япония направит почти $1 трлн на поддержку экономики
Токио, 25 мая 2020, 04:12 — REGNUM Правительство Японии намерено принять дополнительный бюджет размером в 100 трлн иен ($929 млрд), сообщает газета Nikkei.
REGNUM 21:12
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru 18:36
Здоровье
В Зауралье сотрудники части предприятий сдадут тесты на коронавирус
Курган, 24 мая 2020, 19:32 — REGNUM В Курганской области сотрудники организаций, которые контактируют с населением, будут регулярно проходить тесты на коронавирусную инфекцию.
REGNUM 12:32
Кино
Версия «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера выйдет в 2021 году
Режиссер Зак Снайдер подтвердил, что его версия «Лиги Справедливости» выйдет на HBO Max в 2021 году.
Gazeta.SPb вчера в 10:06
Происшествия
В Якутии умер седьмой пациент с коронавирусом
В Якутской республиканской клинической больнице вчера скончалась пациентка с диагнозом Covid-19, ей было 76 лет.
Якутия Daily 21:26