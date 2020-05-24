с чего всё началось

Ирина Яровая назвала публикацию в Bloomberg о падении рейтинга Путина до 27% «попыткой компенсировать неудачи и мыльные пузыри». Так вице-спикер Госдумы отреагировала на скандальную статью издания. Bloomberg разместил график снижения рейтинга российского президента, ссылаясь на ВЦИОМ.

Общество Мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян В связи с пандемией коронавируса мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян.

Общество Глава Хакасии опубликовал декларацию о доходах Согласно официальному отчету, в ушедшем году глава Хакасии Валентин Коновалов заработал 2 миллиона 784 тысячи 671 рубль и 81 копейку. 9

Экономика Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 144

Общество Больные коронавирусом работали на стройке в Иркутске У всех домочадцев, 291 человека, начали брать анализы на COVID-19, но 90 человек решили скрыться и уехали на стройку, где и жили. 4

Здоровье Названы опасные для больных коронавирусом препараты Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции. 88

Экономика Эксперты оценили эффективность малых госзакупок Эксперты оценили эффективность малых госзакупок Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики.

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова. 17

Общество Ограничения в Челябинской области решили смягчить В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. 35

Общество Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова. 2

Здоровье Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства. 2

Гаджеты Компания Huawei нашла способ обхода американских санкций Как стало известно, MediaTek уже готовится к увеличению объёмов производства процессоров и ведет расчеты, ведь благодаря Huawei объёмы выпуска нужно будет увеличивать в три раза. 18

Экономика Япония направит почти $1 трлн на поддержку экономики Токио, 25 мая 2020, 04:12 — REGNUM Правительство Японии намерено принять дополнительный бюджет размером в 100 трлн иен ($929 млрд), сообщает газета Nikkei.

Происшествия В Москве найдена мертвой гражданка Кубы По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы. 3

Здоровье В Зауралье сотрудники части предприятий сдадут тесты на коронавирус Курган, 24 мая 2020, 19:32 — REGNUM В Курганской области сотрудники организаций, которые контактируют с населением, будут регулярно проходить тесты на коронавирусную инфекцию.