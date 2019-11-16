Политика

Красная веснаКрасная веснаЯвка на досрочное голосование в Белоруссии составила 35%

Явка на досрочное голосование на парламентских выборах в Белоруссии составила 35%, 16 ноября сообщается на сайте ЦИК республики. По данным ЦИК, наиболее высокая явка избирателей зарегистрирована на участках в Могилевской и Гомельской областях Белоруссии.
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Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила почти 36%

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27,5% белорусских избирателей проголосовали досрочно

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