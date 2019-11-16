Политика
Красная веснаЯвка на досрочное голосование в Белоруссии составила 35%
Явка на досрочное голосование на парламентских выборах в Белоруссии составила 35%, 16 ноября сообщается на сайте ЦИК республики. По данным ЦИК, наиболее высокая явка избирателей зарегистрирована на участках в Могилевской и Гомельской областях Белоруссии.
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На досрочных выборах в парламент Белоруссии проголосовали 35% избирателей
Говорит Москвавчера в 15:19
35,77% избирателей проголосовали на парламентских выборах в Белоруссии
Rambler News Serviceвчера в 13:36
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
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