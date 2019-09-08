Политика
Москва 24Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%
Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко. "На 09:00 явка на участках электронного голосования составила 23%", – приводит слова Костырко ТАСС.
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Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Здоровье
Во Франции от жары умерло 1,5 тыс. человек
Известия 08:53
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Армия и оружие
Термоядерные бомбы США оказались дефектными
Газета.Ru 07:47
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины
Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:25
Общество
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Футбол
Сын Райта-Филлипса подписал контракт с «Манчестер Сити»
Вингер Димарджио Райт-Филлипс, сын бывшего полузащитника «Челси» и сборной Англии Шона Райта-Филлипса, подписал контракт с «Манчестер Сити».
Чемпионат 04:45
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Футбол
Стерлинг: «На дворе 2019 год, а мы всё ещё обсуждаем проблему расизма»
Ранее Стерлинг предложил снимать 9 очков с клубов, болельщики которых позволяли себе проявление расизма в адрес игроков других команд.
Евро-футбол.ру 07:09
Политика
Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах
RT на русском 05:07
Автоспорт
Райкконен получит новый мотор и стартует с пит-лейн
Авария Кими Райкконена в финале квалификации не привела к повреждению силовой установки, однако из-за замены коробки передач он должен был стартовать 15-м.
F1news.ru 06:30
Футбол
Сборной Албании включили гимн Андорры перед гостевым матчем во Франции
Организаторы матча между сборными Франции и Албании, проходившего на стадионе «Стад де Франс», допустили ошибку, включив гимн Андорры вместо албанского, сообщает Virgin Media Sport.
РБК 06:30
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пошел в подготовительный класс
Шепелев признался, что будущая школа сына будет проводить обучение исключительно на английском, поэтому сейчас Платон занимается в таком же классе подготовки.
StarHit.ru 03:30
Энергетика
Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
Политика
На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на 12:00 в Челябинской области проголосовали 434233 избирателя.
Новый День 04:02
Общество
В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция
REGNUM вчера в 22:59
Футбол
Черчесов: «Сборная постарается подойти свежей к матчу с Казахстаном»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его футболисты постараются подойти к матчу отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана свежими.
Soccer.ru 08:30
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Футбол
Нойер рассказал, когда завершит карьеру
Sportbox.RU 07:25