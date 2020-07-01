Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаЯвка на голосование по поправкам в Конституцию составляет 62,94%

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила в целом по России 62,94 процента, свидетельствуют данные ЦИК. Информация приведена на 17.15 мск.
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Явка по России на голосование по Конституции достигла 62,9%

RT на русском10:17

На Сахалине на 10:00 явка на голосовании по поправкам превысила 56%

REGNUMвчера в 21:31

Явка по Москве на общероссийское голосование на 15:00 составила 50%

Москва 2410:34

В России явка на голосование по поправкам превысила 57%

Коммерсантъ05:50

ЦИК: Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституции составила 55,27 %

Фонтанка.Ру04:53

В Москве явка на голосовании по поправкам составила 43,88%

РИА Новости05:42

Явка на голосовании по Конституции превысила 63%

Взгляд.ру11:16
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Политика

Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров

Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
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Поправки поддержали 69% избирателей после обработки 5,3% протоколов

За поправки к Конституции России проголосовали более 69% российских граждан, обработано 5,3% протоколов.
RT на русском 11:10
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
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«Арсенал» — «Ахмат»: Харин вывел гостей вперед

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин отметился голом в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала».
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На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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Политика

Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам к Конституции РФ

В Крыму бюллетени заполнили уже более миллиона жителей.
НТВ 03:46
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
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Политика

Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post.
Daily Storm 29 июня в 23:42
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Политика

Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".
ТАСС 11:43
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Общество

МВД не выявило серьезных нарушений на голосовании по Конституции

Горовой рассказал, что в МВД было направлено 839 заявления о происшествиях во время голосования по поправкам в главный закон страны, однако "серьезных нарушений" закона не зарегистрировано.
NewInform 11:21
Общество

Явка на голосование по Конституции в Челябинской области превысила 51%

Эхо Москвы в Челябинске 03:04
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Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.
Деловое.ТВ вчера в 01:35
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Наука

COVID-19 может инфицировать клетки человеческого мозга

«Мини-мозг», выращенный в лаборатории, предполагает, что вирус COVID-19 может инфицировать клетки мозга человека.
UfacityNews.ru 03:56
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Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
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Общество

Автознак «Инвалид» утрачивает статус

Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
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Общество

Более 78% жителей Алтая поддержали поправки в Конституцию РФ

Поправки в Конституцию РФ поддержали 78,93% жителей Алтайского края, сообщает Центризбирком.
ПолитРоссия 10:54
Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
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Шоу-бизнес

Тимати подарил сыну Киркорова мотоцикл за 100 тыс. рублей

Именинник получил много подарков, одним из которых оказался мотоцикл от Тимати. Детский байк стоил 100 тыс. рублей.
Слово и Дело вчера в 03:32
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Футбол

«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России

РИА Новости 10:05
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК вчера в 07:56
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Космос

Наша галактика скрывает до 36 внеземных цивилизаций

Вперёд (г. Батайск) 09:00
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы

Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.
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Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
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Общество

В Ивановской области утвержден регламент работы торговых центров

В регионе утвержден регламент работы для торговых центров.
Ивтелерадио 09:21
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
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