Явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила в целом по России 62,94 процента, свидетельствуют данные ЦИК. Информация приведена на 17.15 мск.

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составляет 62,94%

Политика Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой. 4

Политика Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии «Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он. 107

Футбол «Арсенал» — «Ахмат»: Харин вывел гостей вперед Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин отметился голом в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала».

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 995

Политика Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post. 14

Политика Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки". 25

Общество МВД не выявило серьезных нарушений на голосовании по Конституции Горовой рассказал, что в МВД было направлено 839 заявления о происшествиях во время голосования по поправкам в главный закон страны, однако "серьезных нарушений" закона не зарегистрировано.

Общество Автознак «Инвалид» утрачивает статус Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве. 21

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 5,8K