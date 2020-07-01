Политика
Парламентская газетаЯвка на голосование по поправкам в Конституцию составляет 62,94%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила в целом по России 62,94 процента, свидетельствуют данные ЦИК. Информация приведена на 17.15 мск.
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Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
Политика
Поправки поддержали 69% избирателей после обработки 5,3% протоколов
За поправки к Конституции России проголосовали более 69% российских граждан, обработано 5,3% протоколов.
RT на русском 11:10
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
Новые автомобили 02:27
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Футбол
«Арсенал» — «Ахмат»: Харин вывел гостей вперед
Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин отметился голом в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала».
Спорт-Экспресс 10:47
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам к Конституции РФ
В Крыму бюллетени заполнили уже более миллиона жителей.
НТВ 03:46
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Политика
Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post.
Daily Storm 29 июня в 23:42
Политика
Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией
В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".
ТАСС 11:43
Общество
МВД не выявило серьезных нарушений на голосовании по Конституции
Горовой рассказал, что в МВД было направлено 839 заявления о происшествиях во время голосования по поправкам в главный закон страны, однако "серьезных нарушений" закона не зарегистрировано.
NewInform 11:21
Общество
Явка на голосование по Конституции в Челябинской области превысила 51%
Эхо Москвы в Челябинске 03:04
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.
Деловое.ТВ вчера в 01:35
Наука
COVID-19 может инфицировать клетки человеческого мозга
«Мини-мозг», выращенный в лаборатории, предполагает, что вирус COVID-19 может инфицировать клетки мозга человека.
UfacityNews.ru 03:56
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Общество
Более 78% жителей Алтая поддержали поправки в Конституцию РФ
Поправки в Конституцию РФ поддержали 78,93% жителей Алтайского края, сообщает Центризбирком.
ПолитРоссия 10:54
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
Шоу-бизнес
Тимати подарил сыну Киркорова мотоцикл за 100 тыс. рублей
Именинник получил много подарков, одним из которых оказался мотоцикл от Тимати. Детский байк стоил 100 тыс. рублей.
Слово и Дело вчера в 03:32
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
РИА Новости 10:05
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК вчера в 07:56
Космос
Наша галактика скрывает до 36 внеземных цивилизаций
Вперёд (г. Батайск) 09:00
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.
Lenta.ru 08:17
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Общество
В Ивановской области утвержден регламент работы торговых центров
В регионе утвержден регламент работы для торговых центров.
Ивтелерадио 09:21
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45