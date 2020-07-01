Общество
RT на русскомЯвка на голосование по Конституции в Москве превысила 48%
Явка на голосование по поправкам к Конституции в Москве на 16:00 составила 48,73%, свидетельствуют данные онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Ранее стало известно, что общая явка на голосование по поправкам к Конституции по России превысила 60%.
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Общество
Поправки поддержали 77% избирателей после обработки 60% протоколов
За поправки в Конституцию проголосовали 77,02 процента россиян, против высказались 22,15 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки более 61 процента протоколов.
РИА Новости 16:05
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Карпин про 1:1 с «Краснодаром»: «Игроки просто мужики. Можно только поблагодарить их, на колени встать»
Полного удовлетворения нет, но благодарность футболистам есть. Можно только поблагодарить их, на колени встать и сказать спасибо.
Sports.ru 15:51
Общество
В США спрогнозировали 100 тысяч заражений коронавирусом в день
Число выявленных случаев коронавируса в США может вскоре превысить 100 тысяч в сутки.
Lenta.ru 01:37
Политика
Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Минтранс России опровергает данные о том, что авиационные рейсы из РФ в Турцию возобновятся с 15 июля.
ToDay News Ufa 13:46
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Шоу-бизнес
Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка
Bimru.ru вчера в 05:52
Экономика
Структура Фридмана займется взысканием долгов экс-банкира Пугачева
Обновлено в 22:27 Инвестиционная компания А1 Михаила Фридмана в интересах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) займется взысканием долгов экс-банкира Сергея Пугачева.
BFM.ru вчера в 08:53
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент Путин уже проголосовал по поправкам.
ННТВ 05:47
Политика
Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции
На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России.
SM News вчера в 16:12
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Футбол
ФК «Ростов» получил убыток 35,4 миллиона рублей
Операционные доходы команды составили чуть больше 2 миллиардов рублей. При этом доход в дни матчей превышали 253,7 миллиона рублей.
Rostov gazeta 12:23
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Особое мнение: Аркадий Дубнов
Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.
Эхо Москвы вчера в 14:19
Гаджеты
AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.
3DNews вчера в 17:04
Общество
Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него
Д. Френкель ― Буквально через несколько минут председатель стала кричать, что меня нужно немедленно удалить с участка, что я мешаю проведению голосования.
Эхо Москвы 12:48
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Политика
Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса
Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке, IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине, несколько сообщений о ходе наблюдения за голосованием по поправкам в конституцию были заменены фейками, сообщили РИА Новости в ОП РФ.
РИА Новости 15:49
Авто
Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж
Бренд премиальных китайских автомобилей Hongqi является прямым конкурентом и аналогом российского Aurus и британского Rolls-Royce.
Слово и Дело 07:27
Общество
В Минске задержана и доставлена в СИЗО КГБ помощница Бабарико
Правоохранительные органы Белоруссии задержали члена инициативной группы претендента на пост президента республики Виктора Бабарико Елену Карагачеву, которая более 20 лет проработала в Белгазпромбанке.
Эхо Москвы 14:53
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском вчера в 14:53
Кино
Стал известен главный секрет успеха режиссера Кристофера Нолана
Культуромания вчера в 13:22
Общество
Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
RT на русском 15:51
Здоровье
256 человек заболели коронавирусом за сутки в Свердловской области
В Свердловской области ещё 256 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки.
Уральский меридиан 03:36
Экономика
Аналитики Sohu высоко оценили маневр России с госдолгом США
Всего Россия реализовала на внешнем рынке 96% от всего объема госдолга США, что стало элементом освобождения финансового сектора страны от влияния доллара.
NewInform вчера в 09:01
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41