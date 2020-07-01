Явка на голосование по поправкам к Конституции в Москве на 16:00 составила 48,73%, свидетельствуют данные онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Ранее стало известно, что общая явка на голосование по поправкам к Конституции по России превысила 60%.

Явка на голосование по Конституции в Москве превысила 48%

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