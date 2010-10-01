Явка на общероссийском голосовании по поправкам к конституции в Москве к 18:50 мск достигла 53,08%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в информационном центре ЦИК.

Явка на голосование по поправкам к конституции в Москве превысила 53%

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