Общество

ТАССТАССЯвка на голосование по поправкам к конституции в Москве превысила 53%

Явка на общероссийском голосовании по поправкам к конституции в Москве к 18:50 мск достигла 53,08%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в информационном центре ЦИК.
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Явка на голосование по поправкам к конституции в Москве превысила 53%

ТАСС11:59

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%

РБК09:19

В России явка на голосование по поправкам превысила 57%

Коммерсантъ05:50

Явка на голосование по Конституции в Москве превысила 53%

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По данным на 17.00 явка на голосование по поправкам составила 62,89%

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Явка на голосовании по Конституции превысила 63%

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ЦИК заявил, что на 20:00 явка на голосовании по Конституции составила 64,99%

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В Приморье поправки в Конституцию поддержали 79% проголосовавших

Напомним, что в среду, 1 июля, прошло Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
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Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

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