Общество
ТАССЯвка на голосование по поправкам к конституции в Москве превысила 53%
Явка на общероссийском голосовании по поправкам к конституции в Москве к 18:50 мск достигла 53,08%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в информационном центре ЦИК.
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Общество
В Приморье поправки в Конституцию поддержали 79% проголосовавших
Напомним, что в среду, 1 июля, прошло Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
Реальное время 18:03
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс 18:27
Авто
Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России
В России представили китайский минивэн GAC GN8.
Live24 13:33
Космос
Астроном оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе
Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
РИА Новости 29 июня в 21:56
Общество
ГП потребовала удалить обращение схиигумена о поправках в Конституцию
Генеральная прокуратура России потребовала удалить с видеохостинга YouTube видеообращение схиигумена Сергия (Николая Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 19:41
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Авто
Focus (Германия): российское культовое авто изгоняют из Европы, последняя надежда — Путин? (Focus)
ИноСМИ 17:57
Музыка
Канье Уэст выпустил новый клип о коронавирусе и Black Lives Matter
Канье Уэст выпустил новый клип, в котором затронул две основные проблемы, захлестнувшие США в 2020 году.
Mockva.ru вчера в 23:46
Политика
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
Космос
«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»
Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Футбол
ЦСКА: что будет после дерби
Обыграв "Спартак", армейцы одержали первую победу в 2020 году. Не думаю, что вчерашний успех вызвал приступ эйфории.
Bobsoccer 08:09
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал вчера в 22:25
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Космос
Потоки нейтрино расскажут о приближающейся вспышке сверхновой
Недавнее исследование, посвященное изучению нейтрино, предваряющих вспышку сверхновой – крохотных частиц, наличие которых очень тяжело зафиксировать – помогло ученым стать на один шаг ближе к разгадке тайн последних этапов эволюции звезд.
AstroNews.ru 09:09
Футбол
«Милан» ушел от поражения в матче со СПАЛом в чемпионате Италии
СПАЛ и "Милан" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Ферраре завершилась со счетом 2:2.
РИА Новости 18:02
Происшествия
Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле
В американском городе Сиэтл полиция ликвидировала "автономную зону". Об этом сообщает телеканал ABC News.
Газета.Ru 20:22
Общество
Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него
Д. Френкель ― Буквально через несколько минут председатель стала кричать, что меня нужно немедленно удалить с участка, что я мешаю проведению голосования.
Эхо Москвы 12:48
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия 20:35
Авто
Bentley показала обновленный кроссовер Bentayga
К концу 2019 года компания Bentley была замечена за тестированием прототипа своего внедорожника Bentayga в рамках подготовки к рестайлингу.
32CARS.ru 05:07
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости 19:39
Здоровье
В Хакасии коронавирусом заразилось 208 детей
Как сообщало 19rus.info, всего по состоянию на 10 часов 1 июля в Хакасии зарегистрировано 1 904 случая заболевания COVID-19, в т. ч. 208 среди детей (10,9% от общего числа заболевших).
ИА Хакасия 01:37
Политика
Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI 09:55
Политика
Помпео: США пытаются пресечь конкуренцию со стороны Китая
Вашингтон, 2 июля 2020, 03:37 — REGNUM Белый дом ведет жёсткую политику в отношении Китая, чтобы не допустить несправедливой конкуренции со стороны Пекина, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.
REGNUM 20:37
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия 19:06
Экономика
Объем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей
В июне число операций выросло на 3,7 млн (за предыдущий месяц — лишь на 2,2 млн), а сумма — на 32 млрд (месяцем ранее — только на 20 млрд).
Известия 18:00