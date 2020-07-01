Общество
RT на русскомЯвка на голосование по Конституции в Москве превысила 53%
Явка на голосование по поправкам к Конституции в Москве к 18:50 мск достигла 53,08%. Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Политика
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
Космос
В июле жители Земли смогут наблюдать парад планет
4 июля 2020 года июля жители Земли смогут наблюдать парад планет, а уже на следующий день — третье затмение Луны в этом году.
Gazeta.SPb 18:16
Политика
ЦИК обработал 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию
К 5:00 мск ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 22:18
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 29 июня в 03:07
Политика
В Приморье 78,86% избирателей проголосовали за поправки к Конституции
В Приморском крае поправки к Конституции РФ поддержали 78,86% избирателей, против проголосовали 20,24%, 1 июля сообщает онлайн-трансляция из информцентра ЦИК.
ИА Красная Весна 15:54
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
Около 1,7 тысячи избирателей проголосовали в США по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в российских диппредставительствах.
РИА Новости 22:19
Политика
Омичи стали лидерами по числу проголосовавших против поправок в Конституцию
В Алтайском крае за поправки к Основному закону страны проголосовали 71,91%, против — 26,86%.
БК55 22:18
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку
Ведущая наслаждается отдыхом в Сочи Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом.
WomanHit.ru 29 июня в 04:48
Кино
Студия Marvel раскрыла судьбу Камней Бесконечности
Mockva.ru 22:11
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Футбол
Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
RT на русском 16:05
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Экономика
Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК 17:00
Энергетика
В США нефтяные запасы снизились на 1,3% за неделю
В США коммерческие запасы нефти снизились за неделю на 7,2 миллиона баррелей, то есть на 1,3%, пишет минэнерго страны.
Газета.Ru 10:50
Армия и оружие
В России создадут ручной пулемёт на замену РПК-16
Новый ручной пулемёт для российской армии в 2020 году начнут создавать на базе РПК-16 (Ручной пулемёт Калашникова образца 2016 года).
News.ru 22:07
Общество
Объявлены предварительные результаты голосования в Алтайском крае
Как на Алтае прошло голосование по Конституции Настоящей звездой голосования на Алтае стала медведица Глаша из барнаульского зоопарка По предварительным результатам обработки всех бюллетеней, большинство из них одобрили инициативу российских властей.
АМИТЕЛ 21:20
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru 21:00
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости 19:39
Футбол
Гвардиола прокомментировал переход Сане в «Баварию»
Есть маленькие нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе.
Все про Спорт ру 14:40
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости 19:50