Общество

REGNUMREGNUMЯвка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65% — ЦИК

Москва, 1 июля 2020, 22:09 — REGNUM Явка на голосовании по поправкам в Конституцию России по стране составила 65%, заявила 1 июля председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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