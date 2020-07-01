Москва, 1 июля 2020, 22:09 — REGNUM Явка на голосовании по поправкам в Конституцию России по стране составила 65%, заявила 1 июля председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65% — ЦИК

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